Главный тренер «Пари НН» Юран подтвердил переход Кучаева из ЦСКА

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что команда договорилась с ЦСКА о переходе полузащитника Константина Кучаева.

Ранее появилась информация о том, что 25-летний футболист прибудет в расположение нижегородской команды в ОАЭ 20 февраля.

«Точка в переговорах поставлена. Клубы обо всем договорились. Кучаев — игрок «Пари НН». Условия перехода — аренда до конца сезона. Во вторник вечером он прилетает в Абу-Даби из Стамбула и присоединится к нашей команде», — цитирует Юрана «Чемпионат».

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах за ЦСКА во всех турнирах. В ноябре он получил мышечное повреждение и два последних матча года провел в запасе.

«Пари НН» на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 24 очка за 18 туров.

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