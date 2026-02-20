«Рубин» победил «Оренбург» в заключительном матче на зимних сборах

«Рубин» одержал победу над «Оренбургом» во втором товарищеском матче на учебно-тренировочных сборах в Белеке (Турция) — 1:0.

Единственный гол в этой игре забил защитник казанцев Андерсон Арройо, который отличился на 42-й минуте.

Первый контрольный матч команд, прошедший ранее в пятницу, завершился победой оренбуржцев со счетом 1:0.

После 18 туров «Рубин» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» с 12 баллами располагается на 15-й строчке. В первом матче после возобновления РПЛ казанцы 28 февраля сыграют с махачкалинским «Динамо», а команда из Оренбурга в этот же день встретится с «Акроном».