В марте выйдут фильм и сериал о «Зените»
Весной этого года выйдут фильм и сериал о «Зените», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Дебютный показ запланирован на 17 марта.
Проект называется «Зенит навсегда», в нем подробно рассказывается об истории клуба, которому в мае 2025-го исполнилось 100 лет.
В фильме и сериале приняли участие председатель правления «Зенита» Константин Зырянов, главный тренер Сергей Семак, легенды команды Владислав Радимов и Андрей Аршавин, братья Александр и Михаил Кержаковы, лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба, рекордсмены по матчам за клуб среди иностранцев Николас Ломбертс и Данни, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, культовые личности Санкт-Петербурга музыкант Александр Розенбаум и комик Антон «Бандерас» Иванов и многие другие.
