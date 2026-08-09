«Спартак» — «Краснодар»: Даку дебютировал за красно-белых, его встретили аплодисментами

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку дебютировал за красно-белых в матче против «Краснодара» в 3-м туре РПЛ.

На 68-й минуте 28-летний албанец заменил Срджана Бабича. Ранее он перешел в «Спартак» из «Рубина». Болельщики «Спартака» поприветствовали Даку аплодисментами.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.