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В «Рубине» заявили, что не будут подавать апелляцию на решение комитета по этике по делу Слуцкого

«Рубин» не будет подавать апелляцию на решение комитета по этике по делу Слуцкого
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В «Рубине» заявили, что не будут подавать апелляцию на решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) по делу главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Не будем подавать апелляцию», — заявили «СЭ» в пресс-службе.

Тренер был оштрафован на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона-2021/22.

Напомним, что после матча 21-го тура Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» — «Ростов» (1:2) Слуцкий раскритиковал главного арбитра встречи Виталия Мешкова.

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ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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