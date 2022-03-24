В «Рубине» заявили, что не будут подавать апелляцию на решение комитета по этике по делу Слуцкого

«Рубин» не будет подавать апелляцию на решение комитета по этике по делу Слуцкого

В «Рубине» заявили, что не будут подавать апелляцию на решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) по делу главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Не будем подавать апелляцию», — заявили «СЭ» в пресс-службе.

Тренер был оштрафован на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона-2021/22.

Напомним, что после матча 21-го тура Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» — «Ростов» (1:2) Слуцкий раскритиковал главного арбитра встречи Виталия Мешкова.