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Аршавин — об исключении Захаряна из списка 50 лучших молодых игроков мира: «Ему нужно просто играть. Рано или поздно он попадет в этот или в другой список»

Аршавин прокомментировал исключение Захаряна из списка 50 лучших молодых футболистов мира
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Бывший нападающий сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о том, что портал Goal исключил полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна из списка 50 лучших молодых футболистов мира.

— Арсен Захарян был включен в число 50 лучших молодых футболистов мира, но потом его вычеркнули из списка по политическим соображениям. Как вы к этому отнеслись?

— Обидно и неприятно. Но это идет в контексте всей той ситуации, что складывается. Думаю, ему просто надо играть в футбол. И рано или поздно он окажется в этом списке или попадет в какой-то другой.

— Что делать молодым российским футболистам, которые хотели бы уехать играть в Европу?

— Сейчас об этом говорить преждевременно. Очень большая неопределенность. Стремиться туда в любом случае надо. Просто все будет зависеть от ситуации между Россией и Украиной — как она будет развиваться.

— Есть идея создать некий закрытый турнир для лучших команд — условно для топ-6. Обкатать его летом в формате тренировочного, а потом добавлять в него постепенно другие клубы...

— Шесть команд? Это мало для такой большой страны, как Россия. Как тренировочный турнир — нормально, если будут играть лучшие команды. Но сейчас непонятно, кто в каком составе будет летом и кто эти лучшие.

— Если бы «Зениту» предложили поучаствовать в закрытом турнире в формате выставочного, согласились бы?

— Хорошая идея, да. Почему нет.

Изначально портал Goal.com должен был поместить Захаряна на 11-е место в рейтинге лучших молодых футболистов мира, но в последний момент убрал 18-летнего россиянина из списка. Вместо его фамилии стоит надпись «No player» с сообщением об исключении полузащитника.

Арсен Захарян. «Нет игрока». Британский сайт убрал динамовца Захаряна из списка топ-талантов по политическим причинам

Андрей Аршавин
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
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26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
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 - : -
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Уфа

 14
Дмитрий Полоз

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Ростов

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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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 12 1 3
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