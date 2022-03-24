Бывший нападающий сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о том, что портал Goal исключил полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна из списка 50 лучших молодых футболистов мира.

— Арсен Захарян был включен в число 50 лучших молодых футболистов мира, но потом его вычеркнули из списка по политическим соображениям. Как вы к этому отнеслись?

— Обидно и неприятно. Но это идет в контексте всей той ситуации, что складывается. Думаю, ему просто надо играть в футбол. И рано или поздно он окажется в этом списке или попадет в какой-то другой.

— Что делать молодым российским футболистам, которые хотели бы уехать играть в Европу?

— Сейчас об этом говорить преждевременно. Очень большая неопределенность. Стремиться туда в любом случае надо. Просто все будет зависеть от ситуации между Россией и Украиной — как она будет развиваться.

— Есть идея создать некий закрытый турнир для лучших команд — условно для топ-6. Обкатать его летом в формате тренировочного, а потом добавлять в него постепенно другие клубы...

— Шесть команд? Это мало для такой большой страны, как Россия. Как тренировочный турнир — нормально, если будут играть лучшие команды. Но сейчас непонятно, кто в каком составе будет летом и кто эти лучшие.

— Если бы «Зениту» предложили поучаствовать в закрытом турнире в формате выставочного, согласились бы?

— Хорошая идея, да. Почему нет.

Изначально портал Goal.com должен был поместить Захаряна на 11-е место в рейтинге лучших молодых футболистов мира, но в последний момент убрал 18-летнего россиянина из списка. Вместо его фамилии стоит надпись «No player» с сообщением об исключении полузащитника.