Аршавин — об исключении Захаряна из списка 50 лучших молодых игроков мира: «Ему нужно просто играть. Рано или поздно он попадет в этот или в другой список»
Бывший нападающий сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о том, что портал Goal исключил полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна из списка 50 лучших молодых футболистов мира.
— Арсен Захарян был включен в число 50 лучших молодых футболистов мира, но потом его вычеркнули из списка по политическим соображениям. Как вы к этому отнеслись?
— Обидно и неприятно. Но это идет в контексте всей той ситуации, что складывается. Думаю, ему просто надо играть в футбол. И рано или поздно он окажется в этом списке или попадет в какой-то другой.
— Что делать молодым российским футболистам, которые хотели бы уехать играть в Европу?
— Сейчас об этом говорить преждевременно. Очень большая неопределенность. Стремиться туда в любом случае надо. Просто все будет зависеть от ситуации между Россией и Украиной — как она будет развиваться.
— Есть идея создать некий закрытый турнир для лучших команд — условно для топ-6. Обкатать его летом в формате тренировочного, а потом добавлять в него постепенно другие клубы...
— Шесть команд? Это мало для такой большой страны, как Россия. Как тренировочный турнир — нормально, если будут играть лучшие команды. Но сейчас непонятно, кто в каком составе будет летом и кто эти лучшие.
— Если бы «Зениту» предложили поучаствовать в закрытом турнире в формате выставочного, согласились бы?
— Хорошая идея, да. Почему нет.
Изначально портал Goal.com должен был поместить Захаряна на 11-е место в рейтинге лучших молодых футболистов мира, но в последний момент убрал 18-летнего россиянина из списка. Вместо его фамилии стоит надпись «No player» с сообщением об исключении полузащитника.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7