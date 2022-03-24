Старший тренер молодежной сборной России Галактионов отреагировал на слухи о назначении в «Локомотив»

Старший тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов отреагировал на слухи о своем возможном назначении на пост главного тренера «Локомотива».

— Я ни с кем из этого клуба не выходил на связь, — заявил Галактионов. — У меня есть действующий контракт. Если это будет обсуждаться, то уже официально.

Галактионов работает с молодежной сборной с декабря 2018 года. До этого с октября 2017 по апрель 2018 года он возглавлял «Ахмат».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 34 очками в 21 матче. В данный момент исполняющим обязанности главного тренера команды является Дмитрий Лоськов.