«Рубин» начнет тренировки с 16 мая

Руководством и тренерским штабом «Рубина» принято решение о возобновлении тренировочного процесса. Команда соберется на клубной базе 16 мая и будет заниматься с соблюдением всех мер предосторожности и предписаний медицинского штаба, сообщает официальный сайт клуба.

Иностранные футболисты Дарко Йевтич, Филип Уремович, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Оливер Абильдгор, Хвича Кварацхелия, Зурико Давиташвили и Сильвие Бегич, которые находятся в данный момент за границей, присоединятся к команде сразу после того, как будет получено разрешение на въезд в Россию.

Чемпионат планируется возобновить 21 июня. Игры будут проходить без зрителей. По итогам сезона два клуба покинут Тинькофф РПЛ без стыковых матчей.

Напомним, 17 марта было принято решение о приостановке чемпионата из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в России и в мире.