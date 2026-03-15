«Рубин» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Рубин» и «Локомотив» встретятся в 21-м туре чемпионата России

«Рубин» и «Локомотив» встретятся в матче 21-го тура чемпионата России в воскресенье, 15 марта. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи казанцев и москвичей.

За ключевыми событиями и результатом игры «Рубин» — «Локомотив» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)

В 20 турах чемпионата России «Рубин» набрал 26 очков, «Локомотив» — 41. В 20-м туре «Рубин» победил «Краснодар» (2:1), а «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (2:2).