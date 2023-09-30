«Рубин» — «Краснодар»: Кордоба открыл счет в матче

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба забил на 24-й минуте матча 10-го тура РПЛ с «Рубином» — 1:0.

Алонсо головой сделал скидку во вратарскую и Кордоба протолкнул мяч в сетку ворот.

Для 30-летнего колумбийца это четвертый гол в текущем сезоне РПЛ.