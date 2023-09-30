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Сегодня, 17:03

Гендиректор «Пари НН» — о вызове Севикяна в сборную Армении: «Мы уважаем его выбор»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» вызов полузащитника нижегородского клуба Эдгара Севикяна в сборную Армении.

«Позитивно на это реагируем. Поддерживаем позицию игроков. Неслучайно мы везде декларируем, что развивая своих футболистов, мы развиваемся как клуб. Выбор Эдгара мы уважаем и желаем, что в сборной Армении он приобрел те навыки, которые пригодятся нам, нашей игре. Он получил все документы. Все хорошо у него», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Севикян будет находиться в расположении национальной команды с 9 по 18 октября. В рамках отбора Евро-2024 Армения сыграет со сборной Латвии (12 октября) и проведет товарищескую встречу с Северной Македонией (17 октября).

В конце августа 22-летний полузащитник отказался оот вызова в сборную России.

Футбол
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
7
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
8
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
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30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
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Кр. Советов – Спартак
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П
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Брайан Мансилья

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