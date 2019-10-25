«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в Казани

«Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в матче 14-го тура премьер-лиги (0:0). Казанцы набрали 16 очков и расположились на 9-м месте в турнирной таблице, «Урал» с 18 баллами занимает 6-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

«Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:0

«Рубин» (Казань): Дюпин, Плиев, Уремович, Сорокин, Поярков, Ташаев, Иг.Коновалов, Подберезкин, Могилевец, Давиташвили (Кварацхелия, 70), Кьяртанссон (Микелтадзе, 64).

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Панюков (Димитров, 57), Аугустыняк, Фидлер, Бикфалви (Погребняк, 76), Эль-Кабир, Ильин.

Предупреждения: Кулаков, 27. Плиев, 53. Ильин, 65. Фидлер, 77. Сорокин, 78. Ароян, 90+1. Кварацхелия, 90+3.

Судьи: Мешков (Дмитров). Стипиди (Краснодар), Ширяев (Ставрополь).

25 октября. Казань. Стадион «Центральный».

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