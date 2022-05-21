«Рубин» не забил пенальти в концовке матча с «Уфой» и вылетел в ФНЛ

«Уфа» на выезде обыграла «Рубин» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ — 2:1.

На 30-й минуте форвард хозяев Виталий Лисакович открыл счет. На 54-й минуте полузащитник гостей Владислав Камилов сравнял счет, а на 90-й минуте форвард уфимцев Дилан Ортис вывел свою команду вперед.

На 90+13-й минуте Виталий Лисакович не забил пенальти и не смог спасти свою команду от поражения.

Благодаря победе «Уфа» избежала прямого вылета в ФНЛ и заняла 14-е место в турнирной таблице с 30 очками. Команда сыграет в стыковых матчах с «Оренбургом», занявшим третью строчку в ФНЛ.

«Рубин» закончил сезон на 15-м месте с 29 очками и вылетел в ФНЛ напрямую.