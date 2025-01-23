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«Рубин» и «Ахмат» интересуются ивуарийским форвардом Ба Луа

Алина Савинова
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Два российских клуба проявляют интерес к ивуарийскому нападающему «Леха» Адриэлю Ба Луа, сообщает 225foot.

По информации источника, одной из этих команд является «Рубин». Отмечается, что руководство казанского клуба видит в 28-летнем футболисте идеальную кандидатуру для усиления своей линии нападения.

Также в форварде заинтересован «Ахмат», который готов сделать игроку хорошее предложение.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ивуарийца в 450 тысяч евро. В Польше Ба Луа зарабатывает около 336 тысяч евро за сезон.

Нападающий провел семь матчей в чемпионате Польши-2024/25, отметившись одной результативной передачей.

Источник: 225foot
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
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«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
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«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Бителло

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Маркус Вендел

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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