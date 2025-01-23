Камоцци — о трансферах «Зенита»: «Принцип «больше трат — больше побед» не работает»
Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал зимнюю трансферную кампанию «Зенита».
«Возможно, «Зенит» стал сильнее после этих трансферов. Хотя принцип «больше трат — больше побед» не работает. Футбол это всегда про баланс», — цитирует Камоцци «ВсеПроСпорт».
В зимнее окно «Зенит» расстался с полузащитником Клаудиньо («Аль-Садд», 20 миллионов евро) и нападющим Артуром («Ботафого», 10 миллионов евро), а также приобрел вингера Луиса Энрике за 35 миллионов евро («Ботафого», 33 миллиона евро).
Источник: ВсеПроСпорт
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|19:00
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Динамо
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