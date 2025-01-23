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Бейл — о поражении Нидерландов от России на Евро-2008: «Я простил Хиддинка за этот матч»

Сергей Ярошенко
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил, что не держит зла на Гуса Хиддинка за победу над сборной его страны на Евро-2008.

«До сих пор помню этот момент. Сидел и смотрел игру дома, не мог поверить своим глазам. Перед этим Нидерланды победили Италию, Францию и тут проигрывают России. Просто невероятно. В том матче забил Павлюченко и мне запомнилось, что в первой же игре в РПЛ я вышел на поле и играл против него. Простил ли я Гуса за этот матч? Конечно, никаких проблем, это же футбол», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

29-летний нидерландец выступает за «Крылья Советов» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
Гус Хиддинк
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