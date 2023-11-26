«Рубин» обыграл «Факел», одержав четвертую победу подряд

«Рубин» в домашнем матче обыграл «Факел» в 16-м туре чемпионата России — 1:0.

Победный гол на 37-й минуте забил полузащитник Руслан Безруков.

Это 4-я подряд победа казанского клуба в матче РПЛ. Команда набрала 25 очков и расположилась на 7-м месте. «Факел» (19) идет на 10-й позиции.

4 декабря «Рубин» сыграет с «Динамо», «Факел» двумя днями ранее встретится с «Балтикой».