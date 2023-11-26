«Рубин» — «Факел»: Кукуляк ошибочно не удалил Чумича

На 51-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Рубин» — «Факел» арбитр Евгений Кукуляк неверно оценил действия казанского полузащитника Николы Чумича.

Тот ударил открытыми шипами Ильнура Альшина, едва не сломал ногу сопернику, но избежал удаления. Судья вынес нарушителю лишь предупреждение, хотя фол заслуживал красной карточки и удаления.

Видеоассистенты Артем Чистяков и Павел Шадыханов не стали вмешиваться в действия коллеги.