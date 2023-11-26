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Сенников: «Высказывание Галактионова после матча — просто эмоции, я понимаю его»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о высказывании главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

«Высказывание Галактионова после матча — просто эмоции. Я понимаю его, хоть и понятно, что где-то нужно сдержаться. Но игроки же тоже бывает не сдерживаются. В этом матче «железнодорожники» должны были побеждать, а в конце все пошло не так. Тренеры также переживают, как и футболисты. Реакция Галактионова даже, наверное, не из-за пенальти, понятно, что он был. Непонятно, почему судья добавил еще полторы минуты к добавленному времени. Вот это загадка. Он добавил шесть минут, они закончились, давай сигнал об окончании матча! Была одна небольшая задержка только, это максимум 30 лишних секунд», — цитирует Сенникова Metaratings.ru.

Во время интервью после окончания игры в Самаре Галактионов нецензурно охарактеризовал работу судей в этой встрече. «Локомотив» с 25 очками занимает 8-е место в турнирной таблице. 3 декабря железнодорожники сыграют против «Зенита».

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-vyskazyvanie-galaktionova-na-intervyu-emocii-ya-ponimayu-ego-309325/
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
11
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
12
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
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Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
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