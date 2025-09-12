«Рубин» — «Динамо» Махачкала: Даку открыл счет с пенальти

«Рубин» вышел вперед в матче против махачкалинского «Динамо» в 8-м туре РПЛ — 1:0.

На 27-й минуте с пенальти забил Мирлинд Даку. На его счету теперь 7 голов в текущем розыгрыше РПЛ.