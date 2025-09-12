«Рубин» — «Динамо» Махачкала: казанцы выигрывают после первого тайма
«Рубин» на своем поле обыгрывает махачкалинское «Динамо» после первого тайма матча 8-го тура РПЛ — 1:0.
Единственный гол на 27-й минуте с пенальти забил форвард казанцев Мирлинд Даку.
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