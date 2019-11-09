Полузащитник «Рубина» Александр Зуев был удален с поля в матче 16-го тура чемпионата России с «Динамо». Он получил вторую желтую карточку на 45-й минуте встречи. Зуева наказали предупреждением за фол против защитника «Динамо» Владимира Рыкова. Сначала Рыков нарушил правила на Зуеве, а когда игра возобновилась, и Зуев пробегал мимо оппонента, тот выставил ногу, которую зацепил игрок «Рубина». Рыков упал, схватившись за ногу, а судья, который в момент инцидента смотрел не на них, отреагировал, показав желтую карточку Зуеву, для которого она стала второй.

Отметим, что счет в матче был открыт на 23-й минуте — «Динамо» вышло вперед благодаря голу Себастьяна Шиманьски.