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Сегодня, 14:02

Рубашко прокомментировал переход Мелкадзе из «Спартака» в «Сочи»

Рубашко рассказал, на какой срок Мелкадзе подписал контракт с «Сочи»
Виктория Кравченко

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал переход нападающего Георгия Мелкадзе.

«Мелкадзе подписал контракт с «Сочи» на 2,5 года. Он перешел в клуб на правах свободного агента. Завершится ли кампания «Сочи» в связи с двумя трансферами? Пока [трансферное] окно открыто, значит, соответствующая работа может вестись. Не только у нас, в любом клубе», — цитирует Рубашко ТАСС.

Вчера, 24 января, «СЭ» сообщал, что форвард успешно прошел медосмотр для новой команды, а контракт будет рассчитан на 2,5 года. Сегодня стало известно о подписании соглашения.

Георгий Мелкадзе
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