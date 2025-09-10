Футбол
10 сентября, 09:08

RT: на Смолова завели уголовное дело из-за драки в кафе

Павел Лопатко
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Броук Бойз» и экс-игрок «Краснодара» и московского «Динамо» Федор Смолов стал фигурантом уголовного дела из-за драки в кафе «Кофемания», сообщает RT.

5 июля стало известно, что у Смолова 28 мая произошел конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам. По данным RT, у пострадавшего в драке диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

После инцидента у 35-летнего спортсмена вымогали деньги, чтобы видео с дракой не попало в сеть. Позднее Смолов написал заявление в полицию о вымогательстве 20 миллионов рублей и мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: RT
  • alexei zverev

    Я разговариваю без матов, на работе у меня разговаривают без матов... Друзья и знакомые мои без матов разговаривают. Обобщать не надо... Обобщать не надо... Вот Семак есть, общается со всеми нормально, ведет себя нормально. В Питере его люди встречали даже в СЭ новость была общался он нормально...

    01.11.2025

  • Прораб.

    Ну, так каждого второго, если не первого, можно назвать быдлом. Родители матертся при детях, общаются с товарищами практически на матерном языке.

    12.09.2025

  • Игорь Малышев

    Вот же ты тварь йопаная

    10.09.2025

  • AleSSio87

    это чмо давно уже пора оградить от нормальных людей!!

    10.09.2025

  • Soulles2

    Мне интересно немного другое - КТО вымогал деньги у расписного ? Очевидно, что посетители к записям доступа не имеют, тогда кто ? Менты, обслуга кафе....

    10.09.2025

  • Palacios

    А мне 23000 лайко, чтобы подогнать мне рейтинг правильный? И что это даёт? Миллион рублей насыпят или вечный рай с наложницами? )

    10.09.2025

  • Garryman

    Вот что надо читать футболистам!

    10.09.2025

  • James Gang

    Тсюба или Глушенков.

    10.09.2025

  • James Gang

    Федю ждёт шконка на которой чалился Кокорин...

    10.09.2025

  • Михаил Т

    Уважаемый, вы читали Бальзака ? Не читал Бальзака, по хлебалу на ка

    10.09.2025

  • Haiaxi

    А за вымогательство завели дело?

    10.09.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    а прямая трансляция из зала суда будет?

    10.09.2025

  • _Mike N_

    потому что побили чиновника - не повезло им однако

    10.09.2025

  • _Mike N_

    ФК "Бутырка" с нетерпением ждет прославленного футболиста ! :laughing::laughing::laughing:

    10.09.2025

  • soldat83

    Мне на Смолова так же пох*й, как и ему на меня) Зачем эти новости?))

    10.09.2025

  • alexei zverev

    И. все верно. недопонимание. нанесение урона здоровью средней тяжести и из-за этого возбуждение уголовного дела. Смолов вел себя разве как не быдло. были ролики со Смоловым и до этого где он матом разговврмвает без особой причины. И после этого случая Смолова где-то заблокировали (в компютерной игре) за неадекватное поведение. Какие еще доказательства нужны, что Смолов не очень хороший человек.

    10.09.2025

  • Прораб.

    "Проводится проверка по факту опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевшем место факте вымогательства денежных средств у одного из участников конфликта", – сообщил Владимир Васенин, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по городу Москве. Пострадавшие от рук нападающего не имеют никаких претензий к спортсмену. Более того, Смолов извинился за свою выходку, правда, через юриста.

    10.09.2025

  • Прораб.

    Версий, почему Федор Смолов проявил агрессию, было несколько. Кто-то утверждал, что футболисту не понравилось бурное обсуждение его персоны. Сами пострадавшие и вовсе заявили, что конфликта не было, и назвали свою версию. "Конфликта нет. Недопонимание просто произошло, которое повлекло последствия. По видео видно, как подходит, предлагает оплатить счет. Мы отказываемся. И на этом фоне у него происходит что-то, и начинается драка", – заявил пострадавший Андрей Попелуха. Видео с дракой бывшего нападающего "Краснодара" могло и не попасть в Сеть. По некоторым данным, после конфликта со Смоловым связались неизвестные и потребовали деньги за нераспространение кадров драки. Футболист готов был передать деньги, однако вымогатели увеличили свой гонорар втрое. Смолов отказался платить, а видео оказалось в интернете. Этим заинтересовались полицейские.

    10.09.2025

  • Прораб.

    Мы живём в одной стране и пресса у нас одна. Вот выдержки из неё: "Стоит отметить, что конфликт произошел в конце мая. Из-за чего вспыхнула ссора и почему ролик выложили больше месяца спустя? Эти кадры буквально взорвали социальные сети. На них бывший нападающий футбольного клуба "Краснодар" Федор Смолов что-то бурно обсуждает с сидящим за столом мужчиной. В какой-то момент спортсмен развернулся, чтобы уйти, но передумал и с озлобленным видом подошел к собеседнику, а после попытался нанести удар в лицо. Он прошелся по касательной. Однако другому мужчине повезло меньше. Он принялся разнимать драку и получил от футболиста точный хук в челюсть. Видимо, выплеснув скопившийся негатив, нападающий уходит. Потасовка в кафе случилась еще в мае. После удара пострадавший обратился в больницу.

    10.09.2025

  • alexei zverev

    потерпевшие не пытались развести Смолова на бабки... Жаль... зачем писать какой-то бред...

    10.09.2025

  • _моро

    это кафе - проклятое место. кто следующий?)

    10.09.2025

  • alexei zverev

    хватало историй в интернете и со Смоловым, как он матом разговаривал до этого случая без драк. вы Смолова с Семаком наверное перепутали. Мою версию об уголовке из-за нанесения вреда здоровья уже частично пожтвердили в сэ. У меня был случай, у меня хороший двор, где я живу и как-то в 22:00 во дворе громко шумела молодежь, я выышел сделал замечание и во дворе стало тихо, потому что, сделал замечание не быдлу...

    10.09.2025

  • Прораб.

    Коррупция - это часть повседневной жизни. Без неё никак. Это как мышам бороться с сыром. Тут важна показуха.

    10.09.2025

  • Millwall82

    не, как с коррупцией, неважно кому там в итоге всех отходит, главное показуха. Ну а драка в общественном месте, футболистом сборной России, тянет на терроризм и пожизненное, они же не нац.герои, которые людей убивают пачками, и не гос.коррупция, которые разворовали на 10 бюджетов страны, нац.Илита, через И. Паненку через панеку, на много лет, в стиле тренера сборной КНДР, за провал на ЧМ, лови лагеря. Ведь как известно, сборная КНДР выигрывает все чемпионаты мира, каждый год! Недавно стали 100 кратными чемпионами мира по футболу, и 120 кратными по баскетболу. 160 см карлики, прыгают не хуже легендарного Магси Богза.

    10.09.2025

  • Прораб.

    Так за что всё-таки минус-то человеку? За его личное мнение? Или по привычке? Ладно, мне нас.рать на ваши минусы. Пока загоните меня в антирейтинг, надо 23000 дизлайков проставить. Задача на всю жизнь. Но у человека-то это ощутимо.

    10.09.2025

  • спас

    А кто-то читал это(!) в РТ? Ты поосторожней с пожеланиями хозяйке Рт - прилетит как бумерангом и кратно...

    10.09.2025

  • Прораб.

    В том то и дело, что нет. Ни у кого. И со стороны Фёдора есть или должны быть свидетели, которые подтвердят, что его жестко оскорбили. Поставь себя на его место. Ты сидишь в кафе, у которой и так дурная слава. Прекрасно знаешь, что есть камеры. И тут кто-то за соседним столом тебе говорит: Уважаемый, не будете ли так любезны разговаривать немного потише? Ты что, пойдёшь сразу морду бить? Фёдор ни в каких скандалах не замечен. Если о Кокоше или Мамае ещё ходили какие-то слухи, то Федя на общем фоне абсолютно адекватен. Важен мотив. Хотя, если дело решили раскрутить, то и сидевшие рядом с Федей легко оклеветают его. Дело недолгое и общеизвестное. и не забудь тот факт, что "потерпевшие" пытались потом развести Федю на бабки. Вроде бы облико совсем не морале. Пиши и не боись. Минусовать тебя не буду.))

    10.09.2025

  • спас

    Вот оно как Петрович! За границусобрался! к Кокорину в Грецию. туда еще и Мамаева. Греция всех из "Кофеманиии" ждет, или почти всех...

    10.09.2025

  • evdovinov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу.. Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП) Заранее большое Вам человеческое спасибо.

    10.09.2025

  • evdovinov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП) Заранее большое Вам человеческое спасибо.

    10.09.2025

  • echo2011

    Надеюсь,догадается уехать.

    10.09.2025

  • alexei zverev

    разговор какой-то был и. там же ясно уже все. Шумела компантя Смолова, сделали замечания. Смолов пошел разбираться или извиняться не суть, ему что-то не то сказали, он полез драться у пострадавших претензий нет, уголовка по ходу из-за нанесения здововья какой-то то тяжести. ну покажи что не только я, но и остальные должны увидеть? у тебя видео со звуком есть?

    10.09.2025

  • андр

    Все-таки решили Федора потрясти. Вот обратная сторона понтов и денег.

    10.09.2025

  • Прораб.

    Просто ни с того ни с сего подошёл и ударил? Или тебе показывают то, что ты должен видеть?

    10.09.2025

  • Dinamo Poninka

    Суд - тюрьма - СВО, новая элита. Всё очень прозаично.

    10.09.2025

  • alexei zverev

    я видео смотрел. у тебя комплексы... при чем здесь успешный человек или нет. на видео быдло бьет в лицо разговврмввющих людей. это п-ц "купленные справки", что с твоей головой. потерпевшая сторона не имеет притензий к Смолову, уголовное дело заведено лишь из-за урона здоровью. у меня слов нет. у тебя совести нет

    10.09.2025

  • Прораб.

    Преступник либо нет, определит суд. Он всего лишь подозреваемый.

    10.09.2025

  • Прораб.

    Ну, понятно его желание уехать в другую страну. Если есть предложение, почему бы не воспользоваться. Странно. Обычная бытовуха, которая случается ежедневно неоднократно в любом городе страны. Органы решили провести очередную показательную казнь? Этим уже не удивишь. Человек зашёл в кафе и решил кому-то набить морду. так это выглядит? Или есть мотивы? А следователь должен быть сильно заинтересован, как болельщик сборной, страдающий до сих пор от незабитого пенальти.

    10.09.2025

  • andy1962

    твой дом тюрьма...тебя посодют!))

    10.09.2025

  • Millwall82

    не оправдываю Паненку-Джордана, но там и драки как таковой не было, или причинения какого-либо ущерба здоровья, он даже солидную компенсацию за это выплатил (до 500 к), как и не было заявления, но нужно найти крайнего конечно, любимое занятие. Конечно, расстрелять Паненку-Джоржана, но желательно все RT. А эти времена настанут))) И законом, при повешеньи на столбах, ну станет таким.

    10.09.2025

  • Bavz

    Почему Кокорин и Мамаев не откупились?

    10.09.2025

  • Millwall82

    когда уже заведут дело на RT? Там можно на пожизненное целый ряд персон сажать, ну или сбрасывать с самолета над Сибирью(с). Желательно в прямом эфире, с датчиком сердцебиения. Как тебе разрыв сердца, Марго? Можно в гробу с мужем. Пару волков или 1 медведь может траванутся гнилой плотью, но скорее всего, подобное мясо не примет и земля.

    10.09.2025

  • Millwall82

    ну да, классическое, был бы человек, а дело найдется.

    10.09.2025

  • totocutugno

    Ст. 112 УК РФ, это дело публичного обвинения, возбуждается даже при отсутствии заявления потерпевшего. Была бы ст. 116 "Побои", было бы дело частного обвинения, его бы прекратили при отсутствии заявления. Читайте УК РФ

    10.09.2025

  • ABC

    Неадекватен здесь ты. И кто тебе право дал его быдлом называть? Из-за конфликта бытового, которые у каждого в жизни бывают? Или о нем каждый день новости такие появляются? Он что шел мимо и ни с того, ни с сего развернулся и дал в морду? Само по себе не очень правильно руки распускать, но настоящее быдло, мне кажется, за столом сидело. Ты видео видел вообще? Вот поэтому и возник вопрос про три с лишним месяца прошедших. Как-будто у нас мед справки не покупаются. У него же уже выпрашивали за это деньги, теперь решили, видимо, другим путем пойти. Я бы еще и независимую экспертизу заказал, где там перелом глазницы. Так что быдло здесь ты видимо, если по умолчанию считаешь хоть немного успешного человека тварью.

    10.09.2025

  • Diman_madridista

    Твой собрат по разуму Кокорин ведь говорил что "каждый настоящий парень, мужчина должен отсидеть в тюрьме". Не умеете вести себя среди людей, ну вот и сидите там, мажоры перезрелые

    10.09.2025

  • Мальчиш-Кибальчиш

    Как сказал его корешок Шурик Кокорин-"Каждый нормальный мужик должен отсидеть в тюряге." Ну а футболисту наверное на роду написано, зону топтать.

    10.09.2025

  • Топотун

    Нормально сунул московитам в рыло !

    10.09.2025

  • Игорь Малышев

    Когда московским клубам было нужно ослабить конкурентов в лице Зенита и Краснодара, Кокорина и Мамаева мгновенно упекли за решётку. Админресурс тогда включили на полную.

    10.09.2025

  • Георгий Спрыгин

    Не после пенальци, а когда он, перехватывая пас вдоль своих ворот, случайно забил. Но, да, было такое. И на тот момент в инфополе это выглядело совсем дико.

    10.09.2025

  • bvp

    Там быдлоганы конкретные, справку себе нарисовали. Какие еще переломы со шлепка Фединого?

    10.09.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Сегодня в России быть богатым и известным опасно. Федор в силу наличия высокого интеллекта сумел избежать контакта с проститутками-вымогательницами, залезающими в постель за бабки. В отличие от большинства его коллег по цеху. Но наткнулся на таких же проституток-провокаторов в штанах, подставляющих хари для последующего шантажа. Респект Федору, сил и терпения.

    10.09.2025

  • ОстроV Zаячий

    В сборной Колумбии одного защитника застрелили после пенальти на чемпионате мира.

    10.09.2025

  • TORO

    ст. 112 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Вопрос закрыт.

    10.09.2025

  • Millwall82

    нет, убрал. Ошибаешься, однако дело вызвало резонанс. И их посадили. Стрельцов, же. Ну типичная казнь той эпохи, молодой мажорчик, женатый (подчеркиваю), поехал отдыхать с шлюхами перед ЧМ, прилюдно наказали. Или если вы думаете, что шлюхи в компании не выпивали, потом не дали, это изнасилование? Ну, ок. С подобными я сталкивался. Ничего не помню, он сам напоил меня ведром водки и склонил к минету, ну да, ну да. Попасть в такую "серую зону" мог вообще любой. Стрельцов только не осознал, что перед подготовкой к ЧМ, будет такое суровое наказание, будучи уже женатым и молодым отцом. Спроса за такую статью (а раньше он был), у Стрельцова кстати не было, сидел "мужиком", за глупость молодости. Вышел, и стал лучшим игроком Союза. Сейчас все Торпедо носит название Стрельцова. Там и рога дочери Фурцевой кстати росли, молодой, красивый (правда рано лысыющий) Стрельцов не давал покоя детям-мажорчикам номенклатуры ("диктатура пролетариата", пхахахаххаа) той эпохи.

    10.09.2025

  • Евгений Пушкарь

    Вы не поняли: это Федя подал иск за вымогательство и мошенничество. Возможно вообще все спланировано было. Увидели футболистп и почему бы не воспользоватьмя и подзаработать.

    10.09.2025

  • alexei zverev

    Стрельцов изнасиловал - изнасиловал... За это сел... Закон должны бояться и он должен быть единым для всех. Если законы такие, то надо вопросы задавать, почему в одном случаи они выполняются, а в другом нет. Или нужно менять законы. Водитель я могу ошибаться, но вроде бы заявление на Кокорина не убирал... И правильно сделали, что Кокорина посадили только нужно всех сажать, кто таким образом нарушает порядок и лезет в драки... Увы избирательно почему-то наказывают...

    10.09.2025

  • Millwall82

    показательное? Ну дело Стрельцова было показательное, или Кокоши и Мамая, претензий у потерпевший стороны были? Не было, отозвали заявление. Это показательная порка, подчеркиваю, не оправдываю их деяния, черти еще те, но между собой все решили, а остальное, лишь порка. В том числе и Смола. Закон...он выборочен. Quod licet Iovi, non licet bovi. Той же симонЬян (через мягкий знак), в иные года грозило бы пожизненное, но нет.

    10.09.2025

  • alexei zverev

    Ну если по закону даже если у потерпевших нет претензий, если нанесен урон здоровью определенной тяжести нужно заводить уголовное дело... То какие могут быть вопросы по поводу этого дела... Вопрос только один почему так долго его не заводили... Есть закон. Его нужно менять или исполнять... Причем здесь бред про показательное... Ну не заводили бы уголовного дела, если бы не закон... Замяли бы...

    10.09.2025

  • alexei zverev

    Как можно быдло защищать, ты адекватен... Вопросы надо к юристам и следователям задавать, какого хрена через такое продолжительное время завели уголовное дело. Вроде бы по законадальству (я не знаю его) даже если потерпевшие не имеют претензий уголовное дело обязаны возбуждать...

    10.09.2025

  • Владимир К.

    Федя не зря думает о загранице, я ж писал. Тут за слово на 7-8 лет закрывают, а вы удивляетесь, почему до драки докопались спустя 3 месяца.

    10.09.2025

  • ненавижу_Мойшу_Каца

    Да нет, видимо бабосы продолжали вымогать...

    10.09.2025

  • Главврач Маргулис/

    Всё лето "возбудители дел" в отпуске на морях отдыхали?

    10.09.2025

  • ненавижу_Мойшу_Каца

    Зашел кофейку попить, а окажется на нарах...

    10.09.2025

  • ALEX1984

    Не ссы , Федюньчик ! На зоне тоже в футбол играют . Кокоша с Мамаем не дадут соврать !))

    10.09.2025

  • ksn

    после пижонства на чм 2018 в 1/4 с хорватами , когда он пенальти бил, надо было ему уголовку объявить)!

    10.09.2025

  • Millwall82

    не оправдываю эту паненку, но вроде же все замяли между собой, или нужна показательная порка? Смол, вроде даже дал денег. Ну а RT, я надеюсь отправится в ад, вместе со своей хозяйкой, карма она такая. Подчеркиваю, не защищаю Джордана-паненку, однако подобное издание должно отправляться на забвение. Нарицательное забвение. Одних фейков и одурачивание населения, они выпустили столько, что только ад. Ни в какой ад или рай, они естессн не верят) Но карма она такая, Марго. Мучительно сдохнуть, тебе, Марго. Все же бывает справедливость. Геббельс бы застрелился от такого уровня.

    10.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    Дядя Фёдор, пора делать ноги в Простоквашино, там не найдут. (Особенно если почтальона Печкина умаслить предварительно, например, подарив электросамокат вместо его старого велосипеда.)

    10.09.2025

  • Palacios

    Минус за то, что ты не прав! ) Любая уголовка или административка, это морока и геморрой. Может тянуться годами. Тем более в этом мутняке каждая из сторон походу вела себя не совсем чисто -) Видимо ты не знаешь, ну и хорошо, что не сталкивался -)

    10.09.2025

  • СЕРХИО76

    Федя что то про предложения из-за границы говорил. Может быть пора принять какое-нибудь?

    10.09.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Всё как мы и предполагали... – то-то он вчера засобирался за кордон. Преступник должен сидеть!

    10.09.2025

  • ABC

    Ну т.е. спустя 3 с лишним месяца? На видео он кувалдой наверное должен был ударить, но там и близко такого нет, чтобы и челюсть, и глазница...и явно не просто так он в морду дал. Понятно к чему это уголовное дело. Правду говорят, народ у нас отличный, люди ..... А когда какие-нибудь "люди" из южных стран и диаспор толпой избивают и им за это ничего...то это нормально.

    10.09.2025

  • ViktorDiktor®

    /Надо, Федя, надо/® :point_left::rofl:

    10.09.2025

  • Ganimed

    А минус за что:fearful:Да это дурдом ходячий, там и дЕла никакого нету, а теперь всплыло...

    10.09.2025

  • Кот

    Сначала вымогали одни, теперь следующие - ничего не меняется в этом мире...

    10.09.2025

  • Palacios

    Обычная практика. Судебная и по УПК РФ. Здесь больше потерпевших нужно спрашивать, чего тянули с заявой. И потерпевшего Смолова, полчему затягивал.

    10.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Команду "Динамо" ИТК Соликамска ждет пополнение игрового состава. Если, конечно, пахан зоны включит Хфедю в заявку основных лагерных придурков.

    10.09.2025

  • hottie

    Странно, что вообще завели спустя столько. Ударил бы кого надо, то завели бы в этот же дeнь.

    10.09.2025

  • Ganimed

    Уже скоро НГ на носу, а у нас разбирают случаи 28 мая, ну это пи:face_with_raised_eyebrow:

    10.09.2025

  • kazial

    Откупится

    10.09.2025

  • Слоноул

    Всего-лишь подрался? Без использования табуретки? Далеко ему до Кокоши, а уж, до Стрельцова ... Измельчал ныне футболист.

    10.09.2025

