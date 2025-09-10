RT: на Смолова завели уголовное дело из-за драки в кафе

Нападающий «Броук Бойз» и экс-игрок «Краснодара» и московского «Динамо» Федор Смолов стал фигурантом уголовного дела из-за драки в кафе «Кофемания», сообщает RT.

5 июля стало известно, что у Смолова 28 мая произошел конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам. По данным RT, у пострадавшего в драке диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

После инцидента у 35-летнего спортсмена вымогали деньги, чтобы видео с дракой не попало в сеть. Позднее Смолов написал заявление в полицию о вымогательстве 20 миллионов рублей и мошенничестве в особо крупном размере.