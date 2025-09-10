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Осинькин: «В «Сочи» есть баланс молодых россиян и иностранцев. Готовы подстроиться под новый лимит уже сейчас»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном ужесточении лимита в РПЛ.

— Борис Ротенберг поддержал ужесточение лимита на легионеров и говорил, что в «Сочи» должны играть молодые и перспективные россияне. Как вам такой подход, учитывая ваш опыт в «Крыльях»?

— Мне это интересно. Вся моя работа в профессиональном футболе связана преимущественно с российскими футболистами. Да, в «Крыльях» были и иностранцы — но мы старались выдерживать баланс. Легионеры должны соответствовать уровню игры в стартовом составе — и передавать опыт нашим ребятам. В «Сочи» тоже есть баланс молодых российских футболистов и иностранцев, это подходит нашему тренерскому штабу. В то же время мы осознаем: в случае изменения формулы лимита любой клуб должен быть к этому готов. И «Сочи» может подстроиться под новый лимит уже сейчас.

Мы обращаем внимание на российских футболистов, у которых не получилось на определенном этапе закрепиться в клубах из первой шестерки. Даем им возможность реанимировать свою карьеру, стараемся и от них получить пользу. Конечно, следим и за воспитанниками академии.

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4 сентября «Сочи» объявил о назначении Осинькина на пост главного тренера. Контракт с 60-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26.

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ФК Сочи
Игорь Осинькин
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Осинькин о «Сочи»: «Без решения Ротенберга ничего бы не было. Приятно, что успешные люди обращают внимание на нашу работу»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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