Осинькин: «В «Сочи» есть баланс молодых россиян и иностранцев. Готовы подстроиться под новый лимит уже сейчас»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном ужесточении лимита в РПЛ.

— Борис Ротенберг поддержал ужесточение лимита на легионеров и говорил, что в «Сочи» должны играть молодые и перспективные россияне. Как вам такой подход, учитывая ваш опыт в «Крыльях»?

— Мне это интересно. Вся моя работа в профессиональном футболе связана преимущественно с российскими футболистами. Да, в «Крыльях» были и иностранцы — но мы старались выдерживать баланс. Легионеры должны соответствовать уровню игры в стартовом составе — и передавать опыт нашим ребятам. В «Сочи» тоже есть баланс молодых российских футболистов и иностранцев, это подходит нашему тренерскому штабу. В то же время мы осознаем: в случае изменения формулы лимита любой клуб должен быть к этому готов. И «Сочи» может подстроиться под новый лимит уже сейчас.

Мы обращаем внимание на российских футболистов, у которых не получилось на определенном этапе закрепиться в клубах из первой шестерки. Даем им возможность реанимировать свою карьеру, стараемся и от них получить пользу. Конечно, следим и за воспитанниками академии.

4 сентября «Сочи» объявил о назначении Осинькина на пост главного тренера. Контракт с 60-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26.