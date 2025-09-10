Осинькин о задачах в «Сочи»: «Команда в плохом психологическом состоянии. Нужно все забыть, чтобы остаться в РПЛ»
Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о задачах в сочинском клубе.
«Все понимают, что ключевая цель — остаться в РПЛ. Одно очко за семь матчей — это мало. Предстоит большая работа, понадобится немного удачи. Но задача сохранения прописки в премьер-лиге не может быть единственной — необходимо заложить базу, чтобы избежать таких провалов в будущем. Команда в плохом психологическом состоянии. Подавлена. Приход нового тренерского штаба — это возможность вдохнуть в нее уверенность. Надо забыть все, что было раньше, и двигаться дальше. Биться в каждом матче! Чтобы остаться в РПЛ, надо по-настоящему этого захотеть. Причем всем: футболистам, тренерскому штабу, руководству, сотрудникам клуба, болельщикам. И я думаю, что так и будет. «Сочи» должен быть в премьер-лиге», — сказал Осинькин «СЭ».
4 сентября «Сочи» объявил о назначении Осинькина на пост главного тренера. Контракт с 60-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26. В сочинском клубе он сменил Роберта Морено, об отставке которого «Сочи» объявил 2 сентября.
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