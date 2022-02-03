«Зенит» и ЦСКА вошли в топ-20 европейских клубов за 2020 финансовый год

«Зенит» и ЦСКА вошли в двадцатку лучших команд Европы за 2020 финансовый год, сообщает ТАСС со ссылкой на сравнительный отчет УЕФА.

Петербургский клуб с 214 млн евро занял 17-е место в списке по доходам, опередив «Эвертон» (212 млн), «Валенсию» (210 млн) и «Лион» (194 млн). Армейцы стали 18-ми в рейтинге команд по «чистому капиталу» — 141 млн евро. Московский клуб оказался выше «Атлетика» (137 млн) и «Лейпцига» (131 млн).

Лучшими по доходам среди европейских клубов стали «Барселона» (730 млн евро), «Реал» (715 млн) и «Бавария» (634 млн).