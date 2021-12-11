РПЛ возьмет под контроль расследование смерти болельщика на матче «Крылья Советов» — «Рубин»
РПЛ на своем официальном сайте выступила с заявлением по поводу смерти болельщика «Крыльев Советов» на матче 18-го тура против «Рубина» (2:0). Встреча прошла в Самаре на «Солидарность Арене».
«Российская Премьер-Лига выражает соболезнования родным и близким болельщика. Руководство РПЛ возьмет на контроль расследование инцидента совместно с футбольным клубом «Крылья Советов», — говорится в сообщении.
Как отмечается, 50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце матча. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительно у болельщика произошла внезапная остановка сердца.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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