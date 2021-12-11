РПЛ на своем официальном сайте выступила с заявлением по поводу смерти болельщика «Крыльев Советов» на матче 18-го тура против «Рубина» (2:0). Встреча прошла в Самаре на «Солидарность Арене».

«Российская Премьер-Лига выражает соболезнования родным и близким болельщика. Руководство РПЛ возьмет на контроль расследование инцидента совместно с футбольным клубом «Крылья Советов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце матча. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительно у болельщика произошла внезапная остановка сердца.