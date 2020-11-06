РПЛ в ближайших турах уделит особое внимание соблюдению профилактических мер

6 ноября состоялось заседание оперштаба РПЛ, на котором руководство лиги получило информацию по последним результатам тестирования на коронавирус в клубах.

На фоне роста заболеваемости по стране в ближайших турах будет уделено особое внимание соблюдению профилактических мер. В частности, клубам необходимо исключить нежелательные контакты в «чистой» зоне, в том числе и после завершения матчей — ранее это правило в некоторых случаях игнорировалось.

Выполнение всех пунктов санитарного регламента — одно из условий, которое позволяет по-прежнему проводить матчи Тинькофф РПЛ, и большинство из них — со зрителями.