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РПЛ в ближайших турах уделит особое внимание соблюдению профилактических мер

13:17

6 ноября состоялось заседание оперштаба РПЛ, на котором руководство лиги получило информацию по последним результатам тестирования на коронавирус в клубах.

На фоне роста заболеваемости по стране в ближайших турах будет уделено особое внимание соблюдению профилактических мер. В частности, клубам необходимо исключить нежелательные контакты в «чистой» зоне, в том числе и после завершения матчей — ранее это правило в некоторых случаях игнорировалось.

Выполнение всех пунктов санитарного регламента — одно из условий, которое позволяет по-прежнему проводить матчи Тинькофф РПЛ, и большинство из них — со зрителями.

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