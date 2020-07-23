РПЛ утвердила состав участников чемпионата-2020/21
16:05
Общее собрание РПЛ утвердило состав участников на следующий сезон. К лиге присоединятся «Ротор», занявший первое место в Олимп-Первенстве ФНЛ-2019/20, и «Химки», ставшие вторыми.
«Крылья Советов» и «Оренбург», занявшие 15-е и 16-е места в сезоне Тинькофф РПЛ-2019/20, покинули лигу.
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