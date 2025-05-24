«Краснодар» — «Динамо»: трансляция матча РПЛ начнется в 16.30 мск

«Краснодар» и московское «Динамо» встречаются в матче заключительного, 30-го тура чемпионата России в субботу, 24 мая. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 16.30 по московскому времени.

За основными событиями игры «Краснодар» — «Динамо» Москва можно следить в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Краснодаре и всего игрового дня 30-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Ozon Арена (Краснодар)

В прямом эфире матч в Краснодаре покажут канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru на платной основе. Перекличка матчей 30-го тура российской премьер-лиги будет доступна на канале и сайте «Матч ТВ», а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в окне с федеральным телеэфиром.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая «Зенит» на одно очко — 64 против 63. «Динамо» идет четвертым и уступает ЦСКА по дополнительным показателями при равенстве очков — по 56.