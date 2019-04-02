РПЛ создала группу по реализации постановления исполкома РФС по лимиту на легионеров

Директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев сообщил, что на общем собрании лиги было принято решение создать группу по реализации постановления исполкома РФС по лимиту на легионеров. Ранее исполком РФС постановил, что с 2020 года система лимита легионеров должна измениться на "заявочный принцип": ограничено будет количество футболистов в заявке, а не на поле в конкретном матче.

"По итогам общего собрания создана рабочая группа по реализации постановления исполкома РФС о лимите на легионеров", – сказал Алексеев. (Александр Рогулев)

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