РПЛ сделала заявление о несостоявшемся расширении лиги

Общее собрание РПЛ отклонило предложение о расширении лиги, информирует Telegram-канал лиги.

«На общем собрании РПЛ в повестку был внесен вопрос «Крыльев Советов» о расширении лиги до восемнадцати команд, — говорится в сообщении. — Клубы РПЛ рассмотрели предложение и проголосовали против увеличения числа участников следующего сезона Тинькофф РПЛ».

«Члены собрания выразили поддержку выбывающим клубам, но из-за сложнейшего календаря в предстоящем сезоне большинство эту инициативу не поддержало, — сказал президент РПЛ Сергей Прядкин. — Конечно, очень жаль клубы, которые покидают лигу. Жаль терять «Крылья», у которых богатая история, большая аудитория и прекрасная инфраструктура. Жаль и «Оренбург», который попал в очень сложную ситуацию. Мы надеемся, что уже в следующем сезоне они вернутся в Тинькофф РПЛ».

Также общее собрание РПЛ утвердило состав участников на следующий сезон. К лиге присоединятся «Ротор», занявший первое место в Олимп-Первенстве ФНЛ 2019/20, и «Химки», ставшие вторыми.

«Крылья Советов» и «Оренбург», занявшие 15-е и 16-е места в сезоне РПЛ 2019/20, покинули лигу.