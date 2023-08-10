Божович рассказал, почему не получилось у Йокановича в «Динамо»

Рекордсмен России по числу клубов и лет среди тренеров-легионеров, чемпион Сербии и обладатель Кубка России Миодраг Божович в интервью «СЭ» дал интересную версию, почему в «Динамо» не получилось у его коллеги Славиши Йокановича.

— Почему в «Локомотиве» ничего не получилось у Славена Билича, а в «Динамо» — у Славиши Йокановича?

— Потому что в «Локомотиве» только у Юрия Палыча получилось! Легенда! Могут говорить что угодно, но, когда он работал, команда добивалась результата. Ну да, еще у Марко Николича получилось. Он спрашивал у меня о «Локомотиве», прежде чем туда пойти. И пару раз до этого я предлагал ему разные команды в России. Думаю, Николич — хороший тренер, что он и доказал. Его успех меня не удивил. А в «Динамо» ни у кого не получилось. И не получится.

— Почему?

— Жена этого тренера (Александра Севидова, которого незаслуженно уволили в 80-х. — Прим. И.Р.) так сказала!

— Почему Николич пару лет после своего успеха в «Локомотиве» не работал?

— Ждал предложений из «большой пятерки» и думал, что они будут. Но шанс на это у тренера из Сербии, который там не играл, очень маленький.

— Йоканович после отставки даже не попрощался с командой. Игроки сильно обиделись.

— Могу сказать про Йокановича, что это самый лучший человек из всех тренеров, которые были в России. Но он немного странный.

— Почему?

— Характер такой.

— Видимо, русским футболистам нужен более эмоциональный тренер.

— Может быть. Йоканович из Воеводины, а там люди спокойные, медленные. Он очень интересный парень. Но его менталитет не для России.