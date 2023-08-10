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Сегодня, 12:30

Божович рассказал, почему не получилось у Йокановича в «Динамо»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Рекордсмен России по числу клубов и лет среди тренеров-легионеров, чемпион Сербии и обладатель Кубка России Миодраг Божович в интервью «СЭ» дал интересную версию, почему в «Динамо» не получилось у его коллеги Славиши Йокановича.

— Почему в «Локомотиве» ничего не получилось у Славена Билича, а в «Динамо» — у Славиши Йокановича?

— Потому что в «Локомотиве» только у Юрия Палыча получилось! Легенда! Могут говорить что угодно, но, когда он работал, команда добивалась результата. Ну да, еще у Марко Николича получилось. Он спрашивал у меня о «Локомотиве», прежде чем туда пойти. И пару раз до этого я предлагал ему разные команды в России. Думаю, Николич — хороший тренер, что он и доказал. Его успех меня не удивил. А в «Динамо» ни у кого не получилось. И не получится.

— Почему?

— Жена этого тренера (Александра Севидова, которого незаслуженно уволили в 80-х. — Прим. И.Р.) так сказала!

— Почему Николич пару лет после своего успеха в «Локомотиве» не работал?

— Ждал предложений из «большой пятерки» и думал, что они будут. Но шанс на это у тренера из Сербии, который там не играл, очень маленький.

— Йоканович после отставки даже не попрощался с командой. Игроки сильно обиделись.

— Могу сказать про Йокановича, что это самый лучший человек из всех тренеров, которые были в России. Но он немного странный.

— Почему?

— Характер такой.

— Видимо, русским футболистам нужен более эмоциональный тренер.

— Может быть. Йоканович из Воеводины, а там люди спокойные, медленные. Он очень интересный парень. Но его менталитет не для России.

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ФК Динамо (Москва)
Миодраг Божович
Славиша Йоканович
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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РПЛ: расписание матчей и трансляции 4 тура

Левников назначен на матч «Спартака» с «Уралом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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