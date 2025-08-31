РПЛ, результаты 7-го тура: ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» и другие матчи

Матчи 7-го тура чемпионата России.

В субботу, 30 августа, «Оренбург» сыграл вничью с «Рубином» (2:2), «Зенит» победил «Пари НН» (2:0), «Спартак» обыграл «Сочи» (2:1), «Ростов» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

В воскресенье, 31 августа, «Акрон» проиграл «Балтике» (0:2), «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2), ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1), а махачкалинское «Динамо» победило московское «Динамо» (1:0).

30 августа, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

30 августа 2025, 14:00. Газовик (Оренбург)

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

30 августа 2025, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

30 августа 2025, 18:30. Лукойл Арена (Москва)

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

30 августа 2025, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

31 августа, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

31 августа 2025, 13:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

31 августа 2025, 15:45. РЖД Арена (Москва)

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

31 августа 2025, 18:00. ВЭБ Арена (Москва)

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

31 августа 2025, 20:30. Анжи Арена (Каспийск)

Турнирная таблица чемпионата России //

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