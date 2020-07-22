РПЛ признала Азмуна лучшим бомбардиром сезона
22:10
Форвард «Зенита» Сердар Азмун признан РПЛ лучшим бомбардиром по итогам сезона-2019/20.
Иранец забил 17 голов и догнал по этому показателю партнера по команде Артема Дзюбу, однако россиянин семь раз отличился с пенальти, а Азмун — один раз.
Замнкул тройку лучших бомбардиров форвард «Арсенала» Евгений Луценко, который забил 15 голов.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...