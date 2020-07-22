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РПЛ признала Азмуна лучшим бомбардиром сезона

22:10
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Форвард «Зенита» Сердар Азмун признан РПЛ лучшим бомбардиром по итогам сезона-2019/20.

Иранец забил 17 голов и догнал по этому показателю партнера по команде Артема Дзюбу, однако россиянин семь раз отличился с пенальти, а Азмун — один раз.

Замнкул тройку лучших бомбардиров форвард «Арсенала» Евгений Луценко, который забил 15 голов.

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