РПЛ признала Азмуна лучшим бомбардиром сезона

Форвард «Зенита» Сердар Азмун признан РПЛ лучшим бомбардиром по итогам сезона-2019/20.

Иранец забил 17 голов и догнал по этому показателю партнера по команде Артема Дзюбу, однако россиянин семь раз отличился с пенальти, а Азмун — один раз.

Замнкул тройку лучших бомбардиров форвард «Арсенала» Евгений Луценко, который забил 15 голов.