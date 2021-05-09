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Дзюба поздравил всех с Днем Победы

12:09
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поздравил всех с Днем Победы.

«С Днем Победы!», — написал футболист в Instagram.

32-летний Дзюба — трехкратный чемпион России в составе «Зенита».

Питерцы в прошлые выходные в третий раз подряд выиграли титул, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1. Дзюба во время награждения медалями оделся в костюм супергероя Дэдпула.

В этом сезоне Дзюба провел 26 матчей, в которых забил 16 голов.

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