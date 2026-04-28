Расклады РПЛ: только «Краснодар» и «Зенит» претендуют на золото, четыре клуба — на бронзу

После 27-го тура Российской премьер-лиги сезона-2025/26 в чемпионской гонке осталось два участника: «Краснодар» и «Зенит». Следом за «Спартаком» и ЦСКА даже теоретические шансы на золото утратили «Локомотив» и «Балтика».

За три тура до финиша «Краснодар» (60 очков) идет на первом месте и с минимальным отрывом опережает «Зенит» (59).

«Краснодар» сыграет с «Акроном» (3 мая, в гостях), «Динамо» (11 мая, в гостях), «Оренбургом» (17 мая, дома)

«Зенит» встретится с ЦСКА (2 мая, в гостях), «Сочи» (10 мая, дома), «Ростовом» (17 мая, в гостях)

При равенстве очков «Зенит» будет иметь преимущество над «Краснодаром» за счет результатов матчей между собой (победа 2:0 в Краснодаре и ничья 1:1 в Санкт-Петербурге).

На третье место в РПЛ осталось четыре претендента: «Локомотив» (49 очков), «Спартак» (48), «Балтика» (46), ЦСКА (45). Даже теоретических шансов взять бронзу нет у идущих в таблице далее «Рубина» (39) и «Динамо» (38).

«Локомотив» сыграет с «Динамо» (1 мая, дома), «Балтикой» (10 мая, дома), ЦСКА (17 мая, в гостях)

«Спартак» встретится с «Крыльями Советов» (1 мая, в гостях), «Рубином» (11 мая, дома), махачкалинским «Динамо» (17 мая, в гостях)

«Балтика» играет с «Рубином» (2 мая, дома), «Локомотивом» (10 мая, в гостях), «Динамо» (17 мая, дома)

ЦСКА проведет матчи с «Зенитом» (2 мая, дома), «Пари НН» (11 мая, в гостях), «Локомотивом» (17 мая, дома)

В случае равенства очков у двух и более команд для определения их мест в таблице чемпионата друг за другом учитываются следующие критерии:

— результаты матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

— наибольшее число побед во всех матчах;

— лучшая разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

— наибольшее число мячей, забитых во всех матчах;

— наибольшее число побед в гостевых матчах;

— наибольшее число мячей, забитых в гостевых матчах;

— меньшее число дисциплинарных очков.

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в текущей таблице определяются в соответствии с итоговой таблицей предыдущего сезона, а в итоговой таблице — в дополнительном матче (турнире) между этими командами.

Турнирная таблица РПЛ в актуальном виде, расписание и результаты матчей Премьер-лиги доступны в разделе чемпионата России по футболу на сайте «СЭ».