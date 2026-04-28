Расклады РПЛ: только «Краснодар» и «Зенит» претендуют на золото, четыре клуба — на бронзу
После 27-го тура Российской премьер-лиги сезона-2025/26 в чемпионской гонке осталось два участника: «Краснодар» и «Зенит». Следом за «Спартаком» и ЦСКА даже теоретические шансы на золото утратили «Локомотив» и «Балтика».
За три тура до финиша «Краснодар» (60 очков) идет на первом месте и с минимальным отрывом опережает «Зенит» (59).
- «Краснодар» сыграет с «Акроном» (3 мая, в гостях), «Динамо» (11 мая, в гостях), «Оренбургом» (17 мая, дома)
- «Зенит» встретится с ЦСКА (2 мая, в гостях), «Сочи» (10 мая, дома), «Ростовом» (17 мая, в гостях)
При равенстве очков «Зенит» будет иметь преимущество над «Краснодаром» за счет результатов матчей между собой (победа 2:0 в Краснодаре и ничья 1:1 в Санкт-Петербурге).
На третье место в РПЛ осталось четыре претендента: «Локомотив» (49 очков), «Спартак» (48), «Балтика» (46), ЦСКА (45). Даже теоретических шансов взять бронзу нет у идущих в таблице далее «Рубина» (39) и «Динамо» (38).
- «Локомотив» сыграет с «Динамо» (1 мая, дома), «Балтикой» (10 мая, дома), ЦСКА (17 мая, в гостях)
- «Спартак» встретится с «Крыльями Советов» (1 мая, в гостях), «Рубином» (11 мая, дома), махачкалинским «Динамо» (17 мая, в гостях)
- «Балтика» играет с «Рубином» (2 мая, дома), «Локомотивом» (10 мая, в гостях), «Динамо» (17 мая, дома)
- ЦСКА проведет матчи с «Зенитом» (2 мая, дома), «Пари НН» (11 мая, в гостях), «Локомотивом» (17 мая, дома)
В случае равенства очков у двух и более команд для определения их мест в таблице чемпионата друг за другом учитываются следующие критерии:
— результаты матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
— наибольшее число побед во всех матчах;
— лучшая разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— наибольшее число мячей, забитых во всех матчах;
— наибольшее число побед в гостевых матчах;
— наибольшее число мячей, забитых в гостевых матчах;
— меньшее число дисциплинарных очков.
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в текущей таблице определяются в соответствии с итоговой таблицей предыдущего сезона, а в итоговой таблице — в дополнительном матче (турнире) между этими командами.
Турнирная таблица РПЛ в актуальном виде, расписание и результаты матчей Премьер-лиги доступны в разделе чемпионата России по футболу на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0