Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

28 апреля, 15:00

Расклады РПЛ: только «Краснодар» и «Зенит» претендуют на золото, четыре клуба — на бронзу

Фото Александр Федоров, «СЭ»

После 27-го тура Российской премьер-лиги сезона-2025/26 в чемпионской гонке осталось два участника: «Краснодар» и «Зенит». Следом за «Спартаком» и ЦСКА даже теоретические шансы на золото утратили «Локомотив» и «Балтика».

За три тура до финиша «Краснодар» (60 очков) идет на первом месте и с минимальным отрывом опережает «Зенит» (59).

  • «Краснодар» сыграет с «Акроном» (3 мая, в гостях), «Динамо» (11 мая, в гостях), «Оренбургом» (17 мая, дома)
  • «Зенит» встретится с ЦСКА (2 мая, в гостях), «Сочи» (10 мая, дома), «Ростовом» (17 мая, в гостях)

При равенстве очков «Зенит» будет иметь преимущество над «Краснодаром» за счет результатов матчей между собой (победа 2:0 в Краснодаре и ничья 1:1 в Санкт-Петербурге).

На третье место в РПЛ осталось четыре претендента: «Локомотив» (49 очков), «Спартак» (48), «Балтика» (46), ЦСКА (45). Даже теоретических шансов взять бронзу нет у идущих в таблице далее «Рубина» (39) и «Динамо» (38).

  • «Локомотив» сыграет с «Динамо» (1 мая, дома), «Балтикой» (10 мая, дома), ЦСКА (17 мая, в гостях)
  • «Спартак» встретится с «Крыльями Советов» (1 мая, в гостях), «Рубином» (11 мая, дома), махачкалинским «Динамо» (17 мая, в гостях)
  • «Балтика» играет с «Рубином» (2 мая, дома), «Локомотивом» (10 мая, в гостях), «Динамо» (17 мая, дома)
  • ЦСКА проведет матчи с «Зенитом» (2 мая, дома), «Пари НН» (11 мая, в гостях), «Локомотивом» (17 мая, дома)

В случае равенства очков у двух и более команд для определения их мест в таблице чемпионата друг за другом учитываются следующие критерии:

— результаты матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

— наибольшее число побед во всех матчах;

— лучшая разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

— наибольшее число мячей, забитых во всех матчах;

— наибольшее число побед в гостевых матчах;

— наибольшее число мячей, забитых в гостевых матчах;

— меньшее число дисциплинарных очков.

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в текущей таблице определяются в соответствии с итоговой таблицей предыдущего сезона, а в итоговой таблице — в дополнительном матче (турнире) между этими командами.

Турнирная таблица РПЛ в актуальном виде, расписание и результаты матчей Премьер-лиги доступны в разделе чемпионата России по футболу на сайте «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Балтика
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Мужская сборная России по волейболу отказалась участвовать в ЧМ-2027
Суд оставил в СИЗО пособника бизнесмена Трабера по делу об убийстве
Путин попросил военных доложить о ситуации на линии боевого соприкосновения
Зеленский обвинил Запад в задержке поставок антибаллистических систем для ВСУ
Российские синхронистки завоевали первое золото на ЧЕ в Париже
«Зенит» потерял один из вариантов продать Луиса Энрике, а ЦСКА вышел из переговоров по 15-миллионному форварду. Трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Динамо» (Махачкала), «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
Самый дорогой трансфер «Спартака» проваливался. Но Карседо раскрыл Жедсона в новой роли
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Департамент судейства: Карасев верно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями»
Департамент судейства назвал верным решение Танашева назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
ЭСК: Буланов верно отменил гол Кордобы в матче «Краснодара» с «Акроном»
На юге России приостановили работу 13 аэропортов. Команды РПЛ не могут вылететь на матчи
КДК оштрафовал ЦСКА на 40 тысяч рублей, «Спартак» — на 30 тысяч
Мажич поддержал решение отменить гол Кордобы в ворота «Акрона»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

За 25 туров РПЛ ЭСК рассмотрела 123 спорных эпизода

Циципас: «Майка «Спартака», которую мне послал Симонян, у меня дома»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости