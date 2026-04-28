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28 апреля, 15:45

Циципас: «Майка «Спартака», которую мне послал Симонян, у меня дома»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Стефанос Циципас.
Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал обозревателю «СЭ» о судьбе футболки «Спартака», которую послал ему за год до смерти легендарный футболист и тренер красно-белых и сборной СССР Никита Симонян. Циципас — внук олимпийского чемпиона Мельбурна-1956 по футболу Сергея Сальникова.

— В конце прошлого года дочь Никиты Симоняна рассказала мне, что ее легендарный отец чуть больше года назад отправил вам футболку «Спартака» с номером и фамилией отца. Где она сейчас?

— У меня дома. У меня вся коллекция «Спартака» хранится! «Спартак» (Москва) занимает особое место в моем сердце из-за моего деда. Он герой в нашей семье, и я испытываю к нему огромное уважение и любовь, несмотря на то что мне так и не довелось с ним познакомиться.

Думаю, он фигура, которая вдохновляет нашу семью стремиться к величию. Мне очень близок его образ, и моя мама всегда рассказывает удивительные истории о моем дедушке. Надеюсь однажды добиться таких же больших вещей в своей сфере, как он — в своей.

Стефанос Циципас.«Болею за «Спартак» и был бы счастлив получить от клуба футболку!» Эксклюзивное интервью Стефаноса Циципаса

— Дочь Симоняна также сказала мне, что вы в ответ на подарок отправили ему фотографию в этой футболке.

— Верно. Я большой поклонник «Спартака» — команды моего деда. Для меня это не просто поддержка команды — это поддержка идеи того, чего мой дед достиг и что сделал для меня и моей семьи.

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Стефанос Циципас
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Расклады РПЛ: только «Краснодар» и «Зенит» претендуют на золото, четыре клуба — на бронзу

Матчи 27-го тура РПЛ установили рекорд посещаемости в сезоне-2025/26
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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