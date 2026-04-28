Циципас: «Майка «Спартака», которую мне послал Симонян, у меня дома»

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал обозревателю «СЭ» о судьбе футболки «Спартака», которую послал ему за год до смерти легендарный футболист и тренер красно-белых и сборной СССР Никита Симонян. Циципас — внук олимпийского чемпиона Мельбурна-1956 по футболу Сергея Сальникова.

— В конце прошлого года дочь Никиты Симоняна рассказала мне, что ее легендарный отец чуть больше года назад отправил вам футболку «Спартака» с номером и фамилией отца. Где она сейчас?



— У меня дома. У меня вся коллекция «Спартака» хранится! «Спартак» (Москва) занимает особое место в моем сердце из-за моего деда. Он герой в нашей семье, и я испытываю к нему огромное уважение и любовь, несмотря на то что мне так и не довелось с ним познакомиться.



Думаю, он фигура, которая вдохновляет нашу семью стремиться к величию. Мне очень близок его образ, и моя мама всегда рассказывает удивительные истории о моем дедушке. Надеюсь однажды добиться таких же больших вещей в своей сфере, как он — в своей.

— Дочь Симоняна также сказала мне, что вы в ответ на подарок отправили ему фотографию в этой футболке.



— Верно. Я большой поклонник «Спартака» — команды моего деда. Для меня это не просто поддержка команды — это поддержка идеи того, чего мой дед достиг и что сделал для меня и моей семьи.

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