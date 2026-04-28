За 25 туров РПЛ ЭСК рассмотрела 123 спорных эпизода

По информации «СЭ», по итогам 25 туров чемпионата России клубы РПЛ и департамент судейства и инспектирования РФС попросили экспертно-судейскую комиссию РФС (ЭСК) дать оценку 123 вердиктам арбитров. Пока нет официальной информации о жалобах на решения рефери в матчах 26-го и 27-го туров и мнениях членов ЭСК.

Правильными признаны 104 из 123 итоговых вердиктов судей, что составляет примерно 85 процентов. В 107 случаях из 123 мнение комиссии было единогласным.

Напомним, что весной на сайте РФС изменилось полное название ЭСК: она перестала называться органом при президенте РФС, как это было на протяжении не менее чем семи лет и как указано в положении о деятельности комиссии.