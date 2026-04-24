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24 апреля, 15:06

РПЛ озвучит единую позицию клубов по лимиту на встрече с министром спорта РФ Дегтяревым

Артем Бухаев
Корреспондент
Михаил Дегтярев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, с какой позицией по лимиту на легионеров клуб будет выступать на встрече с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

«Будет говорить не «Рубин», а РПЛ, есть позиция. Мы собрались и решили, что Лига будет выступать с единой позицией. Она ее и озвучит», — сказал Айбатов «СЭ».

Согласно подготовленному министерством спорта России проекту приказа, в сезоне-2026/27 команды РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более семи. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них. Минспорт пригласил руководителей РФС, РПЛ и клубов лиги на встречу, посвященную развитию футбола. Она должна пройти 24 апреля.

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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Михаил Дегтярев
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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров — история и формат ограничения в чемпионате России
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Борис Ротенберг — о лимите: «Легионеры должны быть высочайшего класса, задавать тон нашему футболу»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
3
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
5
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
6
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
11
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
12
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.07 20:00 Родина – Ростов 2 : 4
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Илья Дятлов
Илья Дятлов

Родина

 2 0 2
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