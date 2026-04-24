РПЛ озвучит единую позицию клубов по лимиту на встрече с министром спорта РФ Дегтяревым
Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, с какой позицией по лимиту на легионеров клуб будет выступать на встрече с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.
«Будет говорить не «Рубин», а РПЛ, есть позиция. Мы собрались и решили, что Лига будет выступать с единой позицией. Она ее и озвучит», — сказал Айбатов «СЭ».
Согласно подготовленному министерством спорта России проекту приказа, в сезоне-2026/27 команды РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более семи. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них. Минспорт пригласил руководителей РФС, РПЛ и клубов лиги на встречу, посвященную развитию футбола. Она должна пройти 24 апреля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
5
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|2 : 4
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|- : -
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
|П
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Илья Дятлов
Родина
|2
|0
|2