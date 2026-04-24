РПЛ озвучит единую позицию клубов по лимиту на встрече с министром спорта РФ Дегтяревым

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, с какой позицией по лимиту на легионеров клуб будет выступать на встрече с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

«Будет говорить не «Рубин», а РПЛ, есть позиция. Мы собрались и решили, что Лига будет выступать с единой позицией. Она ее и озвучит», — сказал Айбатов «СЭ».

Согласно подготовленному министерством спорта России проекту приказа, в сезоне-2026/27 команды РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более семи. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них. Минспорт пригласил руководителей РФС, РПЛ и клубов лиги на встречу, посвященную развитию футбола. Она должна пройти 24 апреля.

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