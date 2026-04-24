Экс-тренер «Сочи» Точилин считает, что команда не сохранит место в РПЛ

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин считает, что клуб не сможет сохранить место в РПЛ по итогам сезона.

«Главное, что они сами поверили в то, что можно остаться в РПЛ. То отношение, которое мы видим в последних играх на футбольном поле, награждает команду за это победами. Вопрос, насколько они смогут дальше выкладываться в каждой игре и в каждом эпизоде, — сказал Точилин ТАСС. — Но все-таки у них достаточно непростое расписание в концовке, в воскресенье «Динамо», которое давно не выигрывает, после последних неудач захочет реабилитироваться. Потом игра с «Зенитом», который борется за чемпионство, понимает, что не имеет права терять очки. Поэтому график тяжелый, но, опять же, чудеса иногда случаются, поэтому все может быть. Исходя из той ситуации, которая сложилась, слишком много было потерянных очков, плюс график — я считаю, что, скорее всего, им не удастся сохранить место в РПЛ».

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ, набрав 18 очков. Отставание от идущих в зоне стыковых матчей «Крыльев Советов» (14-е место) и «Оренбурга» (13) составляет 5 очков.

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