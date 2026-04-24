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Экс-тренер «Сочи» Точилин считает, что команда не сохранит место в РПЛ

Анастасия Пилипенко

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин считает, что клуб не сможет сохранить место в РПЛ по итогам сезона.

«Главное, что они сами поверили в то, что можно остаться в РПЛ. То отношение, которое мы видим в последних играх на футбольном поле, награждает команду за это победами. Вопрос, насколько они смогут дальше выкладываться в каждой игре и в каждом эпизоде, — сказал Точилин ТАСС. — Но все-таки у них достаточно непростое расписание в концовке, в воскресенье «Динамо», которое давно не выигрывает, после последних неудач захочет реабилитироваться. Потом игра с «Зенитом», который борется за чемпионство, понимает, что не имеет права терять очки. Поэтому график тяжелый, но, опять же, чудеса иногда случаются, поэтому все может быть. Исходя из той ситуации, которая сложилась, слишком много было потерянных очков, плюс график — я считаю, что, скорее всего, им не удастся сохранить место в РПЛ».

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ, набрав 18 очков. Отставание от идущих в зоне стыковых матчей «Крыльев Советов» (14-е место) и «Оренбурга» (13) составляет 5 очков.

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Источник: ТАСС
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Александр Точилин
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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