Каманцев: «Мы заинтересованы в том, чтобы комментаторы понимали судейство лучше»
Председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что российских футбольных инспекторов обязали следить за телекомментаторами.
Ранее «СЭ» сообщал, что всем инспекторам, работающим на матчах российских футбольных соревнований, начиная с Молодежной футбольной лиги и заканчивая РПЛ и Кубком России, дано указание фиксировать высказывания, неточности, ошибки комментаторов этих игр, касающиеся судей и судейства, и докладывать о них.
«Заголовок «следить за комментаторами» создает совершенно неверное впечатление. Никто не планирует кого-то вызывать на ковер или запрещать высказываться. Перед нами стоит задача понять, где именно возникают фактические ошибки при трактовке судейских решений в эфире. Сегодня мы проводим семинары с комментаторами «Матч ТВ» и других вещателей, но делаем это вслепую, без системного понимания того, какие именно моменты вызывают наибольшие затруднения. Офсайд с влиянием на игру? Нарушение правила об игре рукой? Именно это мы и хотим узнать.
Инспектор матча — это профессионал, который оценивает работу арбитра. Теперь он параллельно будет фиксировать, если комментатор допустил фактическую неточность в трактовке того же эпизода. Это аналитика. По итогам сезона мы хотим получить реальную картину: есть ли системная проблема с пониманием правил в эфире, и если да, то в каких именно темах? После этого будет адресная работа с вещателями, семинары, предметный разговор: «вот эпизод, вот правило, вот почему трактовка была иной». Более того, фиксация комментариев для последующего анализа и разбора, о которой сейчас идет речь — результат давних договоренностей с вещателями. Это касается не только РПЛ, но всех турниров под эгидой РФС, включая женскую Суперлигу и Юношескую футбольную лигу.
Мы заинтересованы в том, чтобы комментаторы понимали судейство лучше. Это в интересах и всей индустрии, и болельщиков, и клубов, и самих арбитров. Чем точнее комментарий в эфире, тем меньше необоснованного негатива вокруг судейства», — сказал Каманцев «СЭ».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0