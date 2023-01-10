РПЛ опубликовала расписание первых трех туров после зимней паузы
Пресс-служба Российской премьер-лиги на своем официальном сайте опубликовала расписание первых трех туров чемпионата России после зимней паузы. 18-й тур пройдет 3-5 марта, 19-й — 10-12 марта, 20-й — 18-19 марта.
Дальнейшее расписание будет определено после матчей плей-офф Кубка России.
18-й тур
3 марта (пятница)
19:00 мск. «Факел» — «Химки»
4 марта (суббота)
14:00. «Спартак» — «Урал»
16:30. «Ахмат» — «Оренбург»
16:30. «Зенит» — «Нижний Новгород»
19:30. «Ростов» — «Локомотив»
5 марта (воскресенье)
14:00. «Динамо» — «Крылья Советов»
16:30. «Краснодар» — «Торпедо»
19:30. «Сочи» — ЦСКА
19-й тур
10 марта (пятница)
19:00. «Сочи» — «Оренбург»
11 марта (суббота)
14:00. «Торпедо» — «Урал»
16:30. «Спартак» — «Факел»
16:30. «Ахмат» — «Локомотив»
19:00. «Краснодар» — «Динамо»
12 марта (воскресенье)
14:00. «Зенит» — «Химки»
16:30. ЦСКА — «Крылья Советов»
19:30. «Ростов» — «Нижний Новгород»
20-й тур
18 марта (суббота)
12:00. «Оренбург» — «Спартак»
14:15. «Урал» — «Динамо»
16:30. «Факел» — «Сочи»
19:30. «Локомотив» — «Краснодар»
19 марта (воскресенье)
14:00. «Химки» — «Ростов»
16:30. «Нижний Новгород» — «Торпедо»
16:30. «Крылья Советов» — «Ахмат»
19:30. ЦСКА — «Зенит»
После 17 туров первое место в чемпионате России занимает «Зенит» (42 очка), следом идут «Спартак» (36) и «Ростов» (35).
Расписание матчей 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России — здесь.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2