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Сегодня, 19:38

РПЛ опубликовала расписание первых трех туров после зимней паузы

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Матч РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-служба Российской премьер-лиги на своем официальном сайте опубликовала расписание первых трех туров чемпионата России после зимней паузы. 18-й тур пройдет 3-5 марта, 19-й — 10-12 марта, 20-й — 18-19 марта.

Дальнейшее расписание будет определено после матчей плей-офф Кубка России.

18-й тур

3 марта (пятница)

19:00 мск. «Факел» — «Химки»

4 марта (суббота)

14:00. «Спартак» — «Урал»
16:30. «Ахмат» — «Оренбург»
16:30. «Зенит» — «Нижний Новгород»
19:30. «Ростов» — «Локомотив»

5 марта (воскресенье)

14:00. «Динамо» — «Крылья Советов»
16:30. «Краснодар» — «Торпедо»
19:30. «Сочи» — ЦСКА

19-й тур

10 марта (пятница)

19:00. «Сочи» — «Оренбург»

11 марта (суббота)

14:00. «Торпедо» — «Урал»
16:30. «Спартак» — «Факел»
16:30. «Ахмат» — «Локомотив»
19:00. «Краснодар» — «Динамо»

12 марта (воскресенье)

14:00. «Зенит» — «Химки»
16:30. ЦСКА — «Крылья Советов»
19:30. «Ростов» — «Нижний Новгород»

20-й тур

18 марта (суббота)

12:00. «Оренбург» — «Спартак»
14:15. «Урал» — «Динамо»
16:30. «Факел» — «Сочи»
19:30. «Локомотив» — «Краснодар»

19 марта (воскресенье)

14:00. «Химки» — «Ростов»
16:30. «Нижний Новгород» — «Торпедо»
16:30. «Крылья Советов» — «Ахмат»
19:30. ЦСКА — «Зенит»

 
Абу-Даби, Белек и&nbsp;Доха&nbsp;&mdash; где проведут сборы клубы РПЛ. «Зенит» — в Катаре, «Спартак» — в ОАЭ, «Торпедо» — в Тамбове. И никакой Европы

После 17 туров первое место в чемпионате России занимает «Зенит» (42 очка), следом идут «Спартак» (36) и «Ростов» (35).

Расписание матчей 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России — здесь.

Источник: РПЛ
РПЛ
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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