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Бышовец — о перспективах Ивича: «Краснодар», как и «Динамо», ЦСКА, будут бороться за место в тройке»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал назначение Владимира Ивича на пост тренера «Краснодара».

«У «Краснодара» есть проблема. Она связана с нестабильностью. И качество игры, и результат не всегда были такими, какими хотели видеть руководители клуба. В какой-то степени им не хватало опыта. Что касается приглашения серба Ивича, то у него еще югославская школа, она высоко котируется. То, что он добивался успехов с «Маккаби», говорит о его потенциале.

Сергей Галицкий очень скрупулезно подходит к выбору тренеров и игроков, особенно иностранных. В случае с Ивичем было так же. Для игроков это, конечно, новое испытание. Ранее они их выдерживали, ниже определенного уровня команда не опускалась. Посмотрим, как сейчас будет. Мое мнение: «Краснодар», как и «Динамо», ЦСКА, будут бороться за место в тройке», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

4 января «Краснодар» объявил о назначении Ивича главным тренером команды. Его соглашение с клубом рассчитано на 2 года. Ранее серб работал в «Маккаби».

Клуб из Краснодара занимает 8-е место в турирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-by-shovets-galitskij-skrupulezno-podhodit-k-vy-boru-trenera-no-posledovatel-nosti-net/
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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