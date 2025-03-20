«Крылья Советов» может возглавить один из помощников Осинькина — Сергей Булатов
Как стало известно «СЭ», «Крылья Советов» в случае ухода главного тренера Игоря Осинькина может возглавить один из его нынешних помощников — Сергей Булатов.
Два других кандидата — Сергей Игнашевич и Магомед Адиев, о которых сообщал Sport24. Окончательного решения по сменщику пока не принято, при этом перестановка ожидается в ближайшее время.
В качестве главного тренера Булатов возглавлял «Факел», «Арарат» (Ереван), «Арарат» (Москва), «Сахалин», «Авангард» (Курск), «Динамо» (Брянск) и «Волгарь» (Астрахань).
