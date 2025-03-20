Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

20 марта, 08:02

«Крылья Советов» может возглавить один из помощников Осинькина — Сергей Булатов

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сергей Булатов (слева).
Фото ФК «Крылья Советов»

Как стало известно «СЭ», «Крылья Советов» в случае ухода главного тренера Игоря Осинькина может возглавить один из его нынешних помощников — Сергей Булатов.

Два других кандидата — Сергей Игнашевич и Магомед Адиев, о которых сообщал Sport24. Окончательного решения по сменщику пока не принято, при этом перестановка ожидается в ближайшее время.

В качестве главного тренера Булатов возглавлял «Факел», «Арарат» (Ереван), «Арарат» (Москва), «Сахалин», «Авангард» (Курск), «Динамо» (Брянск) и «Волгарь» (Астрахань).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Сергей Булатов
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Выборы в Чехии ведут к власти евроскептиков. Разбор
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hant64

    Это нужно у Навки спрашивать, может ещё Песков, или уже нет:grin::grin:

    21.03.2025

  • с13

    Виноват, каюсь. У Ростова достижений больше. Но Крылья известны в высшем дивизионе с доисторических (доростовских) времён. Знаменитая "волжская защепка" мешала московским грандам, тогда, когда в Ростове ещё бегали в шкурах и гоняли страусиное яйцо вместо футбольного мяча.

    21.03.2025

  • lons

    у него волосатая лапа. но сколько веревочке не виться..

    20.03.2025

  • lons

    не ссы. со всеми разберуться. всю эту сволоту расчистят. всех этих андреевых,осинькиных и прочее ворье

    20.03.2025

  • lons

    Я реально в шоке, как в России любят всяких псевдоубогих. Вышел скуф, поплакал и все его пожалели. А то что он пять лет с агентами бюджетное бабло пилит- да и хер с ним.

    20.03.2025

  • lons

    Давно пора этого мутного мужичка гнать. С агентами вась- вась.

    20.03.2025

  • maxbeast

    Был бы умный-промолчал. Сынок-то не обижен, все получает, да ему и вообще зп не надо, итак в команде по блату, как хобби. Так хоть не выступай в коллективе, включил директора)))

    20.03.2025

  • Митрич-СПб

    пять баллов

    20.03.2025

  • andy1962

    Ты все не так трактуешь. Федорищев передал материалы в правоохр органы. Теперь их дело разбираться. Ты хочешь, чтобы Федорищев каждый день с этим носился?) ОН ГУБЕРНАТОР А НЕ СЛЕДОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОГЕР.

    20.03.2025

  • Garryman

    Эдак вы договоритесь, что и Песков может.....

    20.03.2025

  • Garryman

    Им надо Соболева подарить. И Соболев там оживет (он же в Крыльях неплохо играл), и с Зенита заклятие снимется. Бегать, глядишь, начнут, по воротам попадать.....

    20.03.2025

  • КС

    Это не я тебя минусовал, какой то клоун под меня косит

    20.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Такое ощущение, что СЭ набрасывает на вентилятор

    20.03.2025

  • SuperDennis

    Юноша, с13 написал про "единственную команду советских времён из российской провинции", при чем здесь Каряка и Тихонов, Гаджиев и Слуцкий?

    20.03.2025

  • Яна Калинина

    ни в этом,так с следующем, КС всю жизнь лифтер)

    20.03.2025

  • maksim90

    Игра Андрея Тихонова и капитанство Андрея Каряки, а ещё тренерство Гаджиева и Слуцкого.

    20.03.2025

  • Александр Солодовников

    Хитрозадые решили через прокладку блатного воткнуть...

    20.03.2025

  • fell62

    Ну Осенькин то работу найдёт ....а вот Крыльям кирдык.

    20.03.2025

  • ёzhic8

    Вы заколебали 1. Осинькина уберут 2. Осинькина не уберут 3. В случае ухода Осинькина, которого не уберут - придет Булатов, или не придёт, или не Булатов, или не Осинькина Не тошнит, самих то?

    20.03.2025

  • Ivan Ivanov

    Прикрылась лавочка Андреева.Я давно писал,что норм.устроился Андреев превратив клуб с бюджетным финансированием в свою частную лавочку.И да,мне непонятны стоны по крысам.Они разве выиграли что-нить?

    20.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Лучше бы не Сергея, а Виктора Булатова назначили.

    20.03.2025

  • инок

    Крылья скатятся в переходные игры, а там можно и не выплыть, тем более руководство Самарской области чётко дало понять, что частный Акрон им интересней.

    20.03.2025

  • Palacios

    А как же Царь Мостовой? Он же лицензию получил.

    20.03.2025

  • SuperDennis

    Единственная команда? Уверен? СКА Ростов серебро '66 и Кубок СССР '81. А Крылья чем "отмечались"?

    20.03.2025

  • инок

    Игнашевич и Юран уже не кажутся плохими вариантами для Крыльев.

    20.03.2025

  • с13

    Жаль. Команду убивают. Хотя состав вполне приличный. Я этой команде симпатизировал ещё с советских времён. На тот момент это была единственная команда из российской провинции, которая периодически "отмечалась" неплохими достижениями в высшем дивизионе. Был свой массовый болельщик.

    20.03.2025

  • pustot

    Дайте поработать Осинькину!!

    20.03.2025

  • SuperDennis

    По поводу ухода Карпина из Ростова никто из журналистов не верил, а он таки ушел. Но там оснований не было, команда на своем месте в таблице исходя из состава и возможностей. А в Самаре состав вроде неплохой, а игра всё хуже.

    20.03.2025

  • Деп Б.Охта

    Долго дымило на эту тему. Значит всё-таки загорится.

    20.03.2025

  • Прораб.

    Тупой тот, кто тебя породил. Выбирай выражения, щенок, когда общаешься с незнакомыми людьми. Посадки в нашей стране гарантированы любому. И даже тебе, дятлу. Поговорку "От сумы и тюрьмы не зарекайся" придумали не в Америке или Бразилии. В этом Госсовете такое количество членов, сколько населения в маленькой деревне. В этом Госсовете всё решает его Председатель. Остальные - чисто для галочки. И неважно, Иванов там, Петров, Шохин, Федорищев.

    20.03.2025

  • NIK7478

    Ты откуда такой тупой?! Не какой-то губер, а член Госсовета, руководитель одного из регионов России! А кто такие функционеры от футбола?! Это во-первых. А во-вторых, никто дело о коррупции не заминал, это долгий процесс! И посадки гарантированы, они будут! )

    20.03.2025

  • Sukkulent

    Семак Сережа тоже в помощниках ходил, а теперь уже шестикратный!

    20.03.2025

  • hant64

    А помощники что, не люди? Тренерами не рождаются, тренерами становятся, и почему вдруг помощник тренера должен обязательно быть хуже главного? Пример Моуриньо, который вообще из переводчиков выбился, говорит о многом.

    20.03.2025

  • sdf_1

    А Юран?

    20.03.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Губернатор сделал свое дело, губернатор может уходить...

    20.03.2025

  • Рюрик 9

    Это пока в Испании и Англии чемпионаты идут. А по их окончании Анчелотти и Гвардиола приедут. )))

    20.03.2025

  • Валерий777

    Ни о чем! В "Сахалине" раза 2 или 3 был, и толку?

    20.03.2025

  • ViktorDiktor®

    Нет, ни дел о коррупции, скоро и Крыльев не будет в РПЛ, похоже...

    20.03.2025

  • rustov

    Очень жаль, если Крылья опадут...

    20.03.2025

  • Прораб.

    Дело о коррупции в футболе замяли, потому что футбольный функционал и какой-то губер - это несравнимые категории. Но вот вопрос: так какого же лешего ты, Федорищев, человек без особого авторитета во власти и особого уважения в народе, решил затеять эту фигню? Языком чесать может любой блогер в этой стране. И для этого не нужно быть губером.

    20.03.2025

  • Александр Коваль

    Норм , Федорищев говорил мы назначим самых сильных тренеров. В Ладу назначили помошника, и в крылья помошника

    20.03.2025

  • alex-ls

    губернатор гнилой, где там дело о взятках?

    20.03.2025

    • Дзюба: «Готов куда-то уехать ради Лиги чемпионов, но Казахстан не потяну по здоровью»

    РПЛ опубликовала расписание матчей до конца сезона
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости