«Крылья Советов» может возглавить один из помощников Осинькина — Сергей Булатов

Как стало известно «СЭ», «Крылья Советов» в случае ухода главного тренера Игоря Осинькина может возглавить один из его нынешних помощников — Сергей Булатов.

Два других кандидата — Сергей Игнашевич и Магомед Адиев, о которых сообщал Sport24. Окончательного решения по сменщику пока не принято, при этом перестановка ожидается в ближайшее время.

В качестве главного тренера Булатов возглавлял «Факел», «Арарат» (Ереван), «Арарат» (Москва), «Сахалин», «Авангард» (Курск), «Динамо» (Брянск) и «Волгарь» (Астрахань).