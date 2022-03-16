Премьер-лига опубликовала расписание матчей до конца чемпионата

Официальный сайт Тинькофф РПЛ опубликовал расписание чемпионата до конца сезона-2021/22.

Лига выложила календарь с 23-го по 30-й туры.

23-й тур пройдет с 1 по 3 апреля. На 6 апреля запланирован перенесенный матч 19-го тура «Ростов» — «Крылья Советов», а на 4 мая — перенесенная игра того же тура «Краснодар» — «Локомотив».

Последний, 30-й тур пройдет 21 мая, все матчи начнутся в одно время. Начало игр запланировано на 17.00 (мск).

Расписание матчей РПЛ с 23-го по 30-й туры (начало матчей по московскому времени)

23-й тур

1 апреля (пятница)

19:00 «Рубин» — «Химки»

2 апреля (суббота)

14:00 «Крылья Советов» — «Уфа»

14:00 «Арсенал» — «Ахмат»

16:30 «Ростов» — «Нижний Новгород»

19:30 «Локомотив» — «Спартак»

3 апреля (воскресенье)

14:00 «Краснодар» — «Динамо»

16:30 ЦСКА — «Урал»

19:00 «Сочи» — «Зенит»

Перенесенный матч 19-го тура

6 апреля (среда)

19:00 «Ростов» — «Крылья Советов»

24-й тур

9 апреля (суббота)

14:00 «Нижний Новгород» — «Динамо»

14:00 «Химки» — ЦСКА

16:30 «Рубин» — «Краснодар»

19:30 «Ахмат» — «Зенит»

10 апреля (воскресенье)

12:00 «Урал» — «Крылья Советов»

14:00 «Уфа» — «Сочи»

16:30 «Спартак» — «Арсенал»

19:30 «Ростов» — «Локомотив»

25-й тур

15 апреля (пятница)

19:30 «Динамо» — «Ахмат»

16 апреля (суббота)

14:00 «Уфа» — ЦСКА

16:30 «Зенит» — «Урал»

19:00 «Спартак» — «Рубин»

17 апреля (воскресенье)

14:00 «Арсенал» — «Ростов»

16:30 «Крылья Советов» — «Краснодар»

19:00 «Нижний Новгород» — «Химки»

19:00 «Сочи» — «Локомотив»

26-й тур

23 апреля (суббота)

14:00 «Урал» — «Уфа»

16:30 «Локомотив» — «Нижний Новгород»

19:00 «Сочи» — «Ахмат»

24 апреля (воскресенье)

14:00 «Рубин» — «Арсенал»

14:00 «Химки» — «Крылья Советов»

16:30 «Ростов» — «Спартак»

19:30 ЦСКА — «Динамо»

25 апреля (понедельник)

19:00 «Краснодар» — «Зенит»

27-й тур

30 апреля (суббота)

14:00 «Динамо» — «Урал»

14:00 «Рубин» — «Сочи»

16:30 «Краснодар» — «Ростов»

19:30 «Зенит» — «Локомотив»

1 мая (воскресенье)

14:00 «Спартак» — «Крылья Советов»

16:30 «Химки» — «Уфа»

19:00 «Ахмат» — ЦСКА

2 мая (понедельник)

19:00 «Арсенал» — «Нижний Новгород»

Перенесенный матч 19-го тура

4 мая (среда)

19:00 «Краснодар» — «Локомотив»

28-й тур

6 мая (пятница)

18:00 «Крылья Советов» — «Динамо»

7 мая (суббота)

14:00 «Урал» — «Спартак»

16:30 «Нижний Новгород» — «Ахмат»

16:30 «Зенит» — «Химки»

19:00 ЦСКА — «Сочи»

8 мая (воскресенье)

14:00 «Уфа» — «Ростов»

16:30 «Арсенал» — «Краснодар»

19:00 «Локомотив» — «Рубин»

29-й тур

13 мая (пятница)

19:00 «Сочи» — «Нижний Новгород»

14 мая (суббота)

14:00 «Уфа» — «Арсенал»

16:30 «Ростов» — «Химки»

16:30 «Локомотив» — «Динамо»

19:00 «Ахмат» — «Крылья Советов»

15 мая (воскресенье)

14:00 «Урал» — «Рубин»

16:30 «Спартак» — «Зенит»

19:00 «Краснодар» — ЦСКА

30-й тур

21 мая (суббота)

17:00 «Краснодар» — «Ахмат»

17:00 «Крылья Советов» — «Локомотив»

17:00 ЦСКА — «Ростов»

17:00 «Динамо» — «Сочи»

17:00 «Рубин» — «Уфа»

17:00 «Арсенал» — «Урал»

17:00 «Нижний Новгород» — «Зенит»

17:00 «Химки» — «Спартак»