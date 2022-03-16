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Сегодня, 13:03

Премьер-лига опубликовала расписание матчей до конца чемпионата

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Стало известно расписание матчей РПЛ с 23-го по 30-й туры.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Официальный сайт Тинькофф РПЛ опубликовал расписание чемпионата до конца сезона-2021/22.

Лига выложила календарь с 23-го по 30-й туры.

23-й тур пройдет с 1 по 3 апреля. На 6 апреля запланирован перенесенный матч 19-го тура «Ростов» — «Крылья Советов», а на 4 мая — перенесенная игра того же тура «Краснодар» — «Локомотив».

Последний, 30-й тур пройдет 21 мая, все матчи начнутся в одно время. Начало игр запланировано на 17.00 (мск).

Расписание матчей РПЛ с 23-го по 30-й туры (начало матчей по московскому времени)

23-й тур

1 апреля (пятница)

19:00 «Рубин» — «Химки»

2 апреля (суббота)

14:00 «Крылья Советов» — «Уфа»

14:00 «Арсенал» — «Ахмат»

16:30 «Ростов» — «Нижний Новгород»

19:30 «Локомотив» — «Спартак»

3 апреля (воскресенье)

14:00 «Краснодар» — «Динамо»

16:30 ЦСКА — «Урал»

19:00 «Сочи» — «Зенит»

Перенесенный матч 19-го тура

6 апреля (среда)

19:00 «Ростов» — «Крылья Советов»

24-й тур

9 апреля (суббота)

14:00 «Нижний Новгород» — «Динамо»

14:00 «Химки» — ЦСКА

16:30 «Рубин» — «Краснодар»

19:30 «Ахмат» — «Зенит»

10 апреля (воскресенье)

12:00 «Урал» — «Крылья Советов»

14:00 «Уфа» — «Сочи»

16:30 «Спартак» — «Арсенал»

19:30 «Ростов» — «Локомотив»

25-й тур

15 апреля (пятница)

19:30 «Динамо» — «Ахмат»

16 апреля (суббота)

14:00 «Уфа» — ЦСКА

16:30 «Зенит» — «Урал»

19:00 «Спартак» — «Рубин»

17 апреля (воскресенье)

14:00 «Арсенал» — «Ростов»

16:30 «Крылья Советов» — «Краснодар»

19:00 «Нижний Новгород» — «Химки»

19:00 «Сочи» — «Локомотив»

26-й тур

23 апреля (суббота)

14:00 «Урал» — «Уфа»

16:30 «Локомотив» — «Нижний Новгород»

19:00 «Сочи» — «Ахмат»

24 апреля (воскресенье)

14:00 «Рубин» — «Арсенал»

14:00 «Химки» — «Крылья Советов»

16:30 «Ростов» — «Спартак»

19:30 ЦСКА — «Динамо»

25 апреля (понедельник)

19:00 «Краснодар» — «Зенит»

27-й тур

30 апреля (суббота)

14:00 «Динамо» — «Урал»

14:00 «Рубин» — «Сочи»

16:30 «Краснодар» — «Ростов»

19:30 «Зенит» — «Локомотив»

1 мая (воскресенье)

14:00 «Спартак» — «Крылья Советов»

16:30 «Химки» — «Уфа»

19:00 «Ахмат» — ЦСКА

2 мая (понедельник)

19:00 «Арсенал» — «Нижний Новгород»

Перенесенный матч 19-го тура

4 мая (среда)

19:00 «Краснодар» — «Локомотив»

28-й тур

6 мая (пятница)

18:00 «Крылья Советов» — «Динамо»

7 мая (суббота)

14:00 «Урал» — «Спартак»

16:30 «Нижний Новгород» — «Ахмат»

16:30 «Зенит» — «Химки»

19:00 ЦСКА — «Сочи»

8 мая (воскресенье)

14:00 «Уфа» — «Ростов»

16:30 «Арсенал» — «Краснодар»

19:00 «Локомотив» — «Рубин»

29-й тур

13 мая (пятница)

19:00 «Сочи» — «Нижний Новгород»

14 мая (суббота)

14:00 «Уфа» — «Арсенал»

16:30 «Ростов» — «Химки»

16:30 «Локомотив» — «Динамо»

19:00 «Ахмат» — «Крылья Советов»

15 мая (воскресенье)

14:00 «Урал» — «Рубин»

16:30 «Спартак» — «Зенит»

19:00 «Краснодар» — ЦСКА

30-й тур

21 мая (суббота)

17:00 «Краснодар» — «Ахмат»

17:00 «Крылья Советов» — «Локомотив»

17:00 ЦСКА — «Ростов»

17:00 «Динамо» — «Сочи»

17:00 «Рубин» — «Уфа»

17:00 «Арсенал» — «Урал»

17:00 «Нижний Новгород» — «Зенит»

17:00 «Химки» — «Спартак»

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_27817.html
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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