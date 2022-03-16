Премьер-лига опубликовала расписание матчей до конца чемпионата
Официальный сайт Тинькофф РПЛ опубликовал расписание чемпионата до конца сезона-2021/22.
Лига выложила календарь с 23-го по 30-й туры.
23-й тур пройдет с 1 по 3 апреля. На 6 апреля запланирован перенесенный матч 19-го тура «Ростов» — «Крылья Советов», а на 4 мая — перенесенная игра того же тура «Краснодар» — «Локомотив».
Последний, 30-й тур пройдет 21 мая, все матчи начнутся в одно время. Начало игр запланировано на 17.00 (мск).
Расписание матчей РПЛ с 23-го по 30-й туры (начало матчей по московскому времени)
23-й тур
1 апреля (пятница)
19:00 «Рубин» — «Химки»
2 апреля (суббота)
14:00 «Крылья Советов» — «Уфа»
14:00 «Арсенал» — «Ахмат»
16:30 «Ростов» — «Нижний Новгород»
19:30 «Локомотив» — «Спартак»
3 апреля (воскресенье)
14:00 «Краснодар» — «Динамо»
16:30 ЦСКА — «Урал»
19:00 «Сочи» — «Зенит»
Перенесенный матч 19-го тура
6 апреля (среда)
19:00 «Ростов» — «Крылья Советов»
24-й тур
9 апреля (суббота)
14:00 «Нижний Новгород» — «Динамо»
14:00 «Химки» — ЦСКА
16:30 «Рубин» — «Краснодар»
19:30 «Ахмат» — «Зенит»
10 апреля (воскресенье)
12:00 «Урал» — «Крылья Советов»
14:00 «Уфа» — «Сочи»
16:30 «Спартак» — «Арсенал»
19:30 «Ростов» — «Локомотив»
25-й тур
15 апреля (пятница)
19:30 «Динамо» — «Ахмат»
16 апреля (суббота)
14:00 «Уфа» — ЦСКА
16:30 «Зенит» — «Урал»
19:00 «Спартак» — «Рубин»
17 апреля (воскресенье)
14:00 «Арсенал» — «Ростов»
16:30 «Крылья Советов» — «Краснодар»
19:00 «Нижний Новгород» — «Химки»
19:00 «Сочи» — «Локомотив»
26-й тур
23 апреля (суббота)
14:00 «Урал» — «Уфа»
16:30 «Локомотив» — «Нижний Новгород»
19:00 «Сочи» — «Ахмат»
24 апреля (воскресенье)
14:00 «Рубин» — «Арсенал»
14:00 «Химки» — «Крылья Советов»
16:30 «Ростов» — «Спартак»
19:30 ЦСКА — «Динамо»
25 апреля (понедельник)
19:00 «Краснодар» — «Зенит»
27-й тур
30 апреля (суббота)
14:00 «Динамо» — «Урал»
14:00 «Рубин» — «Сочи»
16:30 «Краснодар» — «Ростов»
19:30 «Зенит» — «Локомотив»
1 мая (воскресенье)
14:00 «Спартак» — «Крылья Советов»
16:30 «Химки» — «Уфа»
19:00 «Ахмат» — ЦСКА
2 мая (понедельник)
19:00 «Арсенал» — «Нижний Новгород»
Перенесенный матч 19-го тура
4 мая (среда)
19:00 «Краснодар» — «Локомотив»
28-й тур
6 мая (пятница)
18:00 «Крылья Советов» — «Динамо»
7 мая (суббота)
14:00 «Урал» — «Спартак»
16:30 «Нижний Новгород» — «Ахмат»
16:30 «Зенит» — «Химки»
19:00 ЦСКА — «Сочи»
8 мая (воскресенье)
14:00 «Уфа» — «Ростов»
16:30 «Арсенал» — «Краснодар»
19:00 «Локомотив» — «Рубин»
29-й тур
13 мая (пятница)
19:00 «Сочи» — «Нижний Новгород»
14 мая (суббота)
14:00 «Уфа» — «Арсенал»
16:30 «Ростов» — «Химки»
16:30 «Локомотив» — «Динамо»
19:00 «Ахмат» — «Крылья Советов»
15 мая (воскресенье)
14:00 «Урал» — «Рубин»
16:30 «Спартак» — «Зенит»
19:00 «Краснодар» — ЦСКА
30-й тур
21 мая (суббота)
17:00 «Краснодар» — «Ахмат»
17:00 «Крылья Советов» — «Локомотив»
17:00 ЦСКА — «Ростов»
17:00 «Динамо» — «Сочи»
17:00 «Рубин» — «Уфа»
17:00 «Арсенал» — «Урал»
17:00 «Нижний Новгород» — «Зенит»
17:00 «Химки» — «Спартак»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7