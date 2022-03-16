«Зачем нам эти иностранные демоны?» Червиченко резко высказался об уходе Витора Перейры
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Витора Перейры с поста главы департамента судейства РФС.
«Не понимаю, зачем нам все эти иностранные демоны? Единственный их плюс — сдерживающий фактор для наших судей, чтобы они не хулиганили. Но как мы увидели, это для них не является барьером. Не понимаю, как людей из южных регионов можно ставить на такие должности. Они чудят и в португальском, и в итальянском чемпионате. Нужен человек, у которого максимально чистая репутация, который будет за дело. Нужен тот, кто будет помогать Хачатурянцу, а не мешать ему», — сказал Червиченко «СЭ».
Португальский специалист возглавлял департамент судейства РФС с сентября 2021 года. 15 марта контракт Перейры с РФС был прекращен по взаимному согласию сторон. До переезда в Россию он работал в судейских комитетах УЕФА.
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|Зенит
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|50-23
|45
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2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
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3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
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4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
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5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
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6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
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7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
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8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
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9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
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10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
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11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
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12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
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13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
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Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
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Гамид Агаларов
Уфа
|13
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Артем Дзюба
Зенит
|10
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Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
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Реми Кабелла
Краснодар
|6
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Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
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Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
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Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7