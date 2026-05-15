РПЛ объявила о выдвижении кандидатур Зырянова и Сафиуллина в исполком РФС

Российская премьер-лига объявила о выдвижении кандидатур председателя правления «Зенита» Константина Зырянова и президента правления «Рубина» Марата Сафиуллина в исполком Российского футбольного союза (РФС).

Кандидатуры Зырянова и Сафиуллина были выбраны на заседании общего собрания клубов РПЛ, которое прошло в пятницу, 15 мая.

Довыборы в исполком РФС состоятся на очередной конференции РФС 27 июня.