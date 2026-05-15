Газизов: «Спартак» — одна из лучших команд в атаке, но я верю в «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура РПЛ против «Спартака».

«Интересный последний тур. Мы готовимся к игре. Для нас еще ничего не решено, поэтому мы полностью сконцентрированны. На сегодняшний день «Спартак» — одна из лучших команд по организации игры и атаке, очень динамичная. Команда показывает быстрый, хороший футбол. Тем интереснее будет игра. Шансы на сохранение в РПЛ? Я верю в свою команду», — сказал Газизов «СЭ».

Матч «Динамо» Махачкала — «Спартак» пройдет в воскресенье, 17 мая, и начнется в 18.00 мск.